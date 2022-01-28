Evinizde ya da balkonunuzda kullanabileceğiniz en iyi çamaşır kurutmalık çeşitleri

Çamaşır kurutma askısı, evdeki hayat kurtarıcı ürünlerden biri. Her ne kadar balkonlar çamaşır asmak için kullanılsa da bu bazen mümkün olmayabiliyor. Çünkü balkona çamaşır asmanın hem görünüm hem işlevsellik yönünden olumsuz yanları bulunuyor. Üstelik soğuk kış aylarında, sürekli balkona çıkmak da oldukça zor. Çamaşır kurutma askısı ise tüm mekanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Neyse ki, piyasada birbirinden kullanışlı ve kaliteli yüzlerce çamaşır kurutma askılığı var. Dilediğiniz ürüne bir tıkla ulaşabilir, güvenle satın alabilirsiniz.

1. Kaliteden taviz vermeyenler için Vileda!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çamaşır kurutma askısı seçerken ilk olarak ürünün kalitesine dikkat etmelisiniz. Kaliteli malzemeden üretilmeyen ürün, kısa bir süre sonra kullanılamayacak duruma gelir. Peki, en iyi çamaşır kurutmalık markası hangisi? Bu sorunun birçok yanıtı var. Ancak biz Vileda markasından başlayalım. Vileda Smile Silver Çamaşır Askısı, kaynak işlemiyle sağlamlaştırılmış iki kat kalın asma teline sahip. Tel uzunluğu ise 18 metre. Yani çamaşırlarınızı kurutmak için ideal bir uzunluk sunduğunu söyleyebiliriz. Ürün, hem dış hem iç mekanda kullanılabilir. Kurutma işi bittikten sonra katlayarak evinizin herhangi bir yerinde depolayabilirsiniz. Böylece yerden tasarruf etmiş olursunuz.

Yarıyıl tatilinde seçili oyuncaklarda %30'a varan indirimi kaçırmayın

2. Büyük boy çamaşır kurutmalığı arayanlar için...

Çamaşır kurutma askılarının boyutu, üründen ürüne değişiklik gösteriyor. Siz de büyük çamaşır kurutmalık arıyorsanız önerimize göz atmanızda fayda var. Doğrular Avrora Çamaşır Kurutmalık, büyük boy ürün kategorisinde bulunuyor. 20 kg taşıma kapasitesi ve 20 metre askı alanına sahip olan ürünün aynı anda açılabilen 2 kanatlı asma teli, çamaşırlarınız için yeterli alanı sunuyor. Ürün, aynı zamanda tek kanat kullanım imkanı da veriyor. Ayrıca ayak kısmında bulunan plastik aparat, kaymayı engelliyor. Alüminyum gövdesi ve kaliteli bağlantı noktalarıyla uzun yıllar çamaşırlarınızı kurutabileceğiniz bu ürün, uygun fiyatıyla bütçenize de destek oluyor.

3. Pas sorununu rafa kaldırın!

Çamaşırları balkonda kurutmayı tercih edenlerden misiniz? Sıcak hava, çamaşırları balkonda kurutmak için iyi bir fırsat olabilir. Ancak yağmur yağdığında çamaşır kurutma askısı suyla temas ederse zamanla paslanabilir. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için paslanmaz özelliğe sahip bir ürün almalısınız. Bizim önerimiz ise Zilan Kurutma Askısı. %100 paslanmaz alüminyum gövdeden oluşan ürün, balkonda kullanım için oldukça ideal. 23 metrelik asma alanı bulunan çamaşır kurutma askısının kapasitesinden tam olarak faydalanmak için kanatları her iki yana açabilirsiniz. Gri rengiyle satışa sunulan Zilan Çamaşır Askılığı, kaymaz ayakları sayesinde tüm zeminlere rahatlıkla tutunuyor.

4. Dar alanlar için pratik bir çamaşır kurutma askılığı

Dar alanlarda çamaşır kurutmak biraz zor olabilir. Geniş çamaşır kurutma askıları böyle alanlar için pek uygun değil. Siz de bu dertten muzdaripseniz pratik bir önerimiz var. Sas Hausgeräte Çamaşır Kurutma Askılığı, klasik modellerden farklı bir ürün. Katlandığında çok az yer kaplayan ürünü kapı arkasına asarak kullanabilirsiniz. Bunun için askı kollarını kapıya geçirmeniz yeterli! Hatta dilerseniz duvara bile monte edebilirsiniz. Böylece depolama sorununuz da ortadan kalkmış olur. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca farklı odalara taşınabilen, 5 kilogramlık çamaşır taşıma kapasitesine sahip olan ürünün pembe ve gri renk seçeneği de mevcut.

5. Kullanıcılarından tam not alan bir çamaşır kurutma askısı!

Her bütçeye uygun çamaşır kurutma askısı bulmak mümkün. Bazı ürünler var ki, fiyatı yüksek olmasına rağmen kalitesi ile parasını sonuna kadar hak ediyor. Hiper Gazzella Çamaşır Kurutma Askısı da bu ürünlerden biri. Kullanıcıları tarafından çok beğenildiğini de unutmadan belirtelim. Alüminyumdan üretilen ürün, 4.3 kg ağırlığa sahip. Hafif yapısı sayesinde ürünü katlamak ve taşımak oldukça kolay. Ayrıca dengeli bir şekilde devrilmeden ayakta durabiliyor. Dilerseniz çamaşırlarınızı balkonda kurutmanıza da imkan tanıyor. Çünkü ürünün termoplastik aksamları askılığın güneşten zarar görmesini engelliyor. Her iki kanattan 30 cm uzayabilen ek askı alanı sayesinde tek seferde birçok çamaşır asılabiliyor!

6. Soğuk havalarda çamaşırlarınız kısa sürede kurusun...

Kış mevsiminde çamaşırların kuruma süresi uzuyor. Neyse ki, bunun da bir çözümü var. Kalorifer peteklerine takılan çamaşır kurutma askılıkları imdadınıza yetişiyor. Kurufer Çamaşır Kurutmalık, bu pratik ürünlerden biri. 60 cm uzunluğundaki ürün, her peteğe uyum sağlıyor. Çok yer kaplamayan tasarımı sayesinde dilediğiniz yere taşınabilen ve kıyafetlerinizi hızlıca kurutan ürün, peteğe takılı şekilde kullanıldığı için ekstra alan açmanız gerekmiyor. Paslanmaz ve ısıya dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılabiliyor. 5 telden oluşan ürün, boyutuna kıyasla çamaşır asma kapasitesi açısından oldukça ideal. En kullanışlı çamaşır kurutmalıklarından biri olan ürünü, sadece kış aylarında değil her mevsim tercih edebilirsiniz.

7. Balkondaki görüntü kirliliğine son!

Çamaşırlarınızı balkonda kurutmak istiyorsunuz ancak ortaya çıkan görüntü sizi rahatsız mı ediyor? Balkonda çamaşır kurutmanın farklı yolları var. Çamaşır ipi, en sık kullanılan yöntem olsa da ne yazık ki görüntü yönünden estetik değil. Daha pratik bir ürün tercih etmek doğru bir karar olabilir. Bizim bu noktada önerimiz Mavienerji Katlanır Çamaşır Kurutmalık. Ürünün en önemli özelliği asansörlü olması. Aslında stor perdelerdekine benzer bir mekanizmaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tavana monte edilerek kullanılan ürünün ipinden çekerek asma telini aşağı indirebilirsiniz. Frenli sistemi ile yüksekliği dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çamaşır kurutmadığınızda ise asma telini yuvasına yerleştirerek gizleyebilirsiniz. Böylece balkonunuzda karmaşık bir görüntü oluşmaz!

8. Hem şık hem kullanışlı olsun diyorsanız...

İşlevselliğiyle ön plana çıkan bir ürünün aynı zamanda şık görünmesi mümkün mü? Neden olmasın? Devecioğlu Harbinger Çamaşır Kurutmalık, modern tasarımıyla oldukça estetik duruyor. 20 metre çamaşır kurutma kapasitesi ile yıkadığınız tüm çamaşırları tek seferde asabilirsiniz. Alüminyum malzemeden üretilen ürün, paslanma ve küflenmeye karşı dayanıklı. İki yana açılan kanatlı tasarımının yanında küçük parçaları asmak için alt kısmında ek asma teli bulunuyor. Çoraplarınızı asmak içinse ortasında yer alan plastik kısmı kullanabilirsiniz. Asma telinin yüksekliğini iki yanında bulunan demirlerle ayarlayabilirsiniz. Katlanabilir özelliği sayesinde ürünü depolamak da çok kolay!

9. Ahşaptan vazgeçemeyenler burada mı?

Evinin hiçbir köşesinde ahşaptan vazgeçemeyenleri buraya alalım. Söz konusu bir çamaşır kurutmalık bile olsa ahşap, pek çok üründe kendine yer buluyor. Göz alıcı görünümü, bulunduğu ortama doğallık katıyor. Ahşap, bu kez bir çamaşır kurutma ürünü olarak karşınızda. Özdağ Çamaşır Kurutma Askılığı, en çok tercih edilen ürünler arasında. Gürgen ağacından üretilen ürün, dayanıklı ve sağlam yapısıyla en kaliteli kurutmalıklardan biri! Ahşap olmasına rağmen diğer ürünler gibi katlanabiliyor. Ancak açıkken de oldukça estetik göründüğünü söyleyebiliriz. Klasik modellerden farklı olarak yukarı doğru uzanan 3 kademeli Özdağ Ahşap Kurutmalık'ın uzunluğunu ihtiyacınıza göre alçaltıp yükseltebilirsiniz.

10. “Pratik olsun, fazla yer kaplamasın.” diyorsanız...

Çamaşır kurutma askısı seçerken pratik ve işinizi kolaylaştıracak bir model olmasına dikkat etmeniz önemli. Siz de böyle düşünüyorsanız duvara monte edilen katlanır ürünler işinize yarayabilir. Compact, bu yönüyle en iyi çamaşır askılığı olabilir. 40 kg taşıma kapasiteli ürün, 9 metrelik askı alanına sahip. Kuruluma hazır bir şekilde gönderilen çamaşır askılığını kullanmaya başlamadan önce yapmanız gereken tek şey, duvara monte etmek. Gözünüz korkmasın, bu oldukça kolay bir işlem. Alüminyumdan üretilen kurutmalık, paslanmaz yapısı sayesinde balkonda veya bahçede rahatlıkla kullanılabilir. Kullanılmadığında katlanarak fazla yer kaplamayan kurutmalık, evinizdeki en pratik ürün olmaya aday!

11. Çeyiz için kaliteli çamaşır kurutmalık arayanlar...

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Çeyizinize uygun bir çamaşır kurutma askısı arıyorsanız fazla uzağa gitmeyin. Çünkü sizin için harika bir önerimiz var. Gimi Aliante Çamaşır Kurutmalık’a göz atmadan son kararınızı vermeyin deriz. Çamaşır kurutma askılarındaki en önemli ayrıntı, ürünün hangi malzemeden üretilmiş olduğu. Aliante Çamaşır Kurutmalık ise alüminyum malzeme kullanılmış kaliteli bir ürün. Hava koşullarına dayanıklı özelliği sayesinde dış mekanda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Her iki yana doğru uzayan kanatlarını ihtiyaç duymadığınız zamanlarda kapatabilirsiniz. Kilitleme mekanizmasıyla devrilme veya katlanma gibi kazaların önüne geçen ürünün en kolaylaştırıcı özelliklerinden biri de ayak kısmında tekerlek bulunması. Bu sayede gerektiğinde açık konumdayken bile taşıyabilirsiniz!