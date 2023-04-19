Evinizdeki sineklerden bir dakikada kurtulmanızı sağlayan karışım

Evinizde artış gösteren sinek istilalarından şikayetçiyseniz onları uzaklaştırmak için doğru yöntemleri deneyebilirsiniz. Sivrisineklerden kurtulmanın ve evin misler gibi kokmasını sağlamanın kolay bir yolu var. Pahalı kimyasallar kullanmadan hazırlayacağınız karışımla sineklerden sonsuza dek kurtulabilirsiniz.

SİNEKLERİ UZAKLAŞTIRAN KARIŞIM

Bir limonu güzelce daireler halinde dilimleyin ve bir kavanoza alın, ardından kavanozun içine taze biberiye ve fesleğen yaprakları ekleyin. Birkaç damla da limon otu yağı damlatın.

Limon otu yağı en bilindik böcek kovucudur ve karışım onsuz eksik kalacaktır.

Karışımın üzerini birkaç parmak geçecek kadar su doldurun ve suyun üzerine bir mum yerleştirin.

Merak etmeyin mum su üzerinde kalacak ve yanmaya devam edecektir.

İçinde bulunduğunuz yer oda da olsa, balkon da olsa ortamı harika bir koku kaplayacak ve bu koku sayesinde siz evinize başka bir hava katarken, sineklerden kurtulmanız sağlayacak.

Farklı bir koku isterseniz karışıma rahatlıkla lavanta da ekleyebilirsiniz.

