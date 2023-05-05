Evinizdeki sineklerden tamamen kurtulmanızı sağlayacak doğal sinek kovucu yöntemler

Sivrisinek ısırması ve sesi dayanılmaz anlara sebep olabiliyor. Bahar aylarında artan sinek istilaları yaz boyunca sürüyor. Sivrisinekler yüzünden pencereyi özgürce açamadığınızı düşünüyorsanız bu sinek kovucu yöntemleri denemelisiniz.
SİVRİSİNEKLERDEN KURTULMANIN YOLLARI
- Yapmanız gereken adımlar ise yaklaşık 200 gram papatyayı kaynatıp soğuduğunda cildinize sürmek olacak.
- Dilerseniz papatyayı ılık su ile yıkayıp cildinize de sürebilirsiniz.
- Dışarı çıkmadan önce bu yöntemi denerseniz, sivrisineklerden epey uzak kalabilirsiniz.
- Yaz gecelerinde ve günlerinde sineklerden papatya kokuları ile kurtulabilirsiniz.
- Günlük olarak kullandığınız nemlendirici içine 100 ml kadar lavanta yağı ekleyin ve kremle karışmasını sağlayın.
- Gece uyurken ve gün içinde cildinize bu kremi uygulayın.
- Lavantanın etkisi ile sineklerden uzak kalabilirsiniz.
- Sivrisinek kovucu lavanta yağı size daha huzurlu bir yaz mevsimi yaşatabilir.
- Ayrıca lavanta aromalı sivrisinek kovucu tütsü alarak bu kokunun etkisi ile sinekleri evden uzak tutabilirsiniz.
KARANFİL VE LİMON
- Limonu ikiye kesin ve birkaç adet karanfili limonun içine batırın.
- Karanfilli limonları, birkaç günde yenileyerek sivrisinekleri odanızdan ve mutfağınızdan kovabilirsiniz.
NANE YAĞI
- Nane yağının içinde limonen ve cinola maddeleri yer alır. Bu maddeler, sivrisinekleri rahatsız eden kokuya sahiptir.
- Odanızın bir köşesinde nane yağı dolu bir kap koyarsanız, sinekler evinizde rahatça dolaşmaktan vazgeçecektir.