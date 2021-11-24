Evinizi çocuklar için daha güvenli hale getirmenin yolları

Merhaba bebek ya da küçük çocuk.. Yaşının kaç olduğunu bilmiyoruz ama epey meraklı olduğunun farkındayız. Meraklı olman gereken yaşlardasın çünkü dünyayı yeni yeni tanıyorsun. Sen öğrenmeye devam ettikçe bizim de görevimiz senin güvenliğini sağlamak. Kazalardan uzak büyümen için ebeveynlerine bazı önerilerimiz var. Bakalım senin için neler seçtik...

1. Kapıları aşmasınlar, merdivenlerden düşmesinler

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Durdukları yerde durmuyorlar, değil mi? O en bebek hallerinden emekleme ve yürüme aşamalarına geçmişlerse işiniz biraz zorlaşacak. Eviniz birkaç katlı ise çocuklarınızın merdivenlerden düşmesini engellemek, listenizin ilk sırasında olmalı. Peki, ne yapmalı? Neyse ki güvenlik kapıları var. Miny Baby Unisex Otomatik Kapanır Çocuk Güvenlik Kapısı'yla evinizin içini çocuklarınız için daha güvenli hale getirebilirsiniz. 75-85 santimetre arasında genişlik ayarı olan kapıyı uzatma parçaları ile daha geniş alanlarda kullanabilirsiniz. Sadece merdivenler değil; çocuklar için tehlikeli olabilen mutfak, banyo gibi alanlara girişleri engellemek için de tercih edebilirsiniz.

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2. Prizlere parmağını sokmayan çocuk mu var?

Bu prizlerin neden bu kadar çekici olduğunu hiç anlamadık! Uslu uslu oyun oynadığını düşündüğünüz çocuğunuzun oyuncağını ya da daha kötüsü parmağını priz deneyleri için kullandığını görüp panik olabilirsiniz. Minik canavarların içinde prizleri diliyle test etmeye çalışanlar bile var. Üstelik prizlerinizin alçak ya da yüksek olması da hiç önemli değil. Bir yaştan sonra gelişen tırmanma kabiliyetleri mesafeleri anlamsız kılıyor. Konuya hemen çözüm getiriyoruz. Babyjem Topraklı Priz Koruyucu ile çocuklarınızı elektrikten uzak tutabilirsiniz. Sadece duvar prizlerinde değil, evin birçok noktasında kullanılan uzatma kablolarına da uygun.

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3. Mobilyaların köşeleri her daim tehdit

Düşüyorlar ve çarpıyorlar. Konu bu kadar kısa ama hiç basit sayılmaz. Düşünce canları acıyor, yaralanıyorlar. Hele ki mobilya köşelerine denk gelirlerse yaralanma riskleri daha da artıyor. Çare, elinize bir marangoz rendesi alıp bütün köşeleri yuvarlatmak değil tabi. Elybaby'nin köşe koruyucu aparatlarını satın almak çok daha pratik. Bütün köşelere uyum sağlayan bu aparatla çarpma sırasında çocuğunuzun daha yumuşak bir zemine temas etmesini sağlar. Sivri kenarların formu değişir ve sizin de içiniz rahat olur.

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4. Ocağı açmak isteyen miniklere küçük bir sürpriz

Bakmayın o minicik boylarına, apartmanı havaya uçurabilecek yeteneğe sahipler. Ya yemeği sürekli dışarıdan söyleyip ocağı mutfaktan çıkaracaksınız ya ocağınızı daha güvenli hale getireceksiniz. Başka seçeneğiniz yok. Toyvian'ın ocak topuz kapakları, bizce her gün dışarıdan öğünlerce yemek siparişi vermekten daha ekonomik. Şaka bir yana, Toyvian Ocak Topuk Kapakları'yla çocuklarınızın ocak düğmelerini sağa sola çevirmelerini önleyerek tehlikenin bir kısmını bertaraf edebilirsiniz. Kendinden yapışkanlı olan kapakları paketini açar açmaz kullanabilirsiniz. Üstelik ocağınıza da zarar vermez.

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5. Ocağa yanaşmak isteyenleri de unutmadık

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Ocaklar büyük dert. Düğmelerle oynamalarını engelledik. Bitti mi sanıyorsunuz? Devam ediyoruz! Şimdi de çocukları ocağın üzerindekilerden koruma zamanı. Sıcak yağların, kaynar çorbaların ya da çayın yavrunuzun üzerine dökülmesini istemezsiniz elbette. Çocukların da ayak altında dolaşmak gibi garip bir huyları var. O zaman siz yemeğinizi yaparken Agubugu Baby Siyah Genişleyebilen Ocak Bariyeri de çocuğunuzla tehlike arasına bir set çeksin. Alt kısımda bulunan çift taraflı bantlarla montajı yapılan ocak bariyerinin genişliği 38 ile 77 santimetre arasında ayarlanabilir.

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6. Çekmeceler, ne büyük tehlike!

Çekmecelerle ilgili tek sorun aç kapa yaparak parmakları sıkıştırmak değil. Bir de içlerinde olanlar var! Bıçaklar, çatallar, ilaçlar, ellerine hiç geçmesini istemediğimiz malzemeler... WAPPA Çocuk Bebek Çekmece ve Dolap Kilidi, onları bütün bu tehlikelerden uzak tutar. Çekmecelerin ve dolapların içlerine ulaşamazlar. Bu kadar da değil! Kapakları açıp kapamaya çalışırken parmaklarının sıkışma tehlikesi de ortadan kalkar. Kendinden yapışkanlı olan bu kilitler, emeklemeye başlayan bebeklerinizi de korur. Biliyorsunuz emeklemeden yürüme aşamasına geçerken bebekler tutunma ihtiyacı hissederler ve çekmelere tutundukları zaman çekmecenin açılmasıyla düşmeleri bir olabilir.

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7. Ah, o balkonlar yok mu!

Balkonunuz yeteri kadar güvenli mi? Korkuluk aralıkları ya da yüksekliği sizi tatmin ediyor mu? Hemen çıkın bir bakın deriz. Çocuklar kafalarının geçtiği her yerden rahatlıkla vücutlarını da geçirebilirler. Tırmanıp düşmeleri ise an meselesi. Balkon keyfinizi rahat rahat sürdürmek, evin bir başka köşesindeyken kapınızı rahatça açık bırakmak ne büyük rahatlık olurdu. Peki, CCHAYE markasının bu koruyucu ağını kullanmaya ne dersiniz? Balkonunuzu baştan aşağı bu rengarenk ağ ile kapatıp hem eğlenceli hem de güvenli bir ortam yaratabilirsiniz. Kedilerinizin, köpeklerinizin, kuşlarınızın da güvenliği için sizce güzel bir fikir değil mi?

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8. Dolaplar sabit mi?

Dolaplar, televizyonlar, ayakkabılıklar ve çocuğunuzun üzerine düşebilecek ne varsa. Bir yaştan sonra çocukların içine kaçan tırmanma meraklısını korumanın yöntemini anlatacağız şimdi. Çocukların üzerine mobilyaların devrilmesi sandığınızdan da sık yaşanıyor. Üstelik ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Yani mobilyaları duvara sabitlemek sadece tırmanma, çekme sırasındaki kazaları önlemek için şart değil. Yaşadığımız coğrafyanın özelliğinin de bir gerekliliği. Miny Baby Eşya Sabitleyici, hem deprem sırasında hem de diğer zamanlarda eşyalarınızın devrilmesini önler. Ayarlanabilir kemeri sayesinde eşyaları ileri geri oynatmak istediğinizde sökmenize gerek kalmaz, çekmeniz yeterli.

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9. Kapı stoperini unutmadık

Kapılar geçilmez değil, küçük bir hamleyle hemen açılırlar. Açıksa da anında kapanırlar. Bir an için elinizin kapıya sıkıştığını düşünün. Canınız ne kadar yandı, değil mi? Şimdi bir de çocuğunuzun o minicik parmaklarını sıkıştırdığını düşünün! Neyse ki kapı stoperleri var. Tor Store'un hayvan figürlü stoperlerini kapınıza taktıktan sonra ne çocuklarınızın parmaklarının kapıya sıkışmasını der edeceksiniz ne de kapıların sizin istemediğiniz zamanlarda kapanmasını. EVA plastikten üretilen stoperler esnek olduğu için her boyuttaki kapıda rahatlıkla kullanılabilir.

Tor Store'un sevimli mi sevimli kapı stoperlerini almak için bu sayfaya tıklamanız yeterli.

10. Pencereleri açamasınlar



Eviniz kaçıncı katta? Hoş, birinci katta olsa ne fark eder! Pencerelerinizde korkuluk yoksa tehlike büyük. Çocuğunuzun pencereyi açamayacağınız sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Üstün zekalarıyla birkaç hamlede kulpu nasıl çevireceklerini keşfedecekler. Peki, siz evi havalandırırken sürekli pencere kenarında oturmaktan sıkılmadınız mı? Ayarlanabilir pencere kilidi kullanarak bütün sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Nobel Pencere Kilidi üzerinde bulunan tırnaklarla kapınızı ve pencerenizi istediğiniz açıklığa sabitleyebilirsiniz. Tek avantajı çocukların pencerelerden sarkmasını önlemek de değil. Rüzgar ne kadar hızlı eserse essin, pencere asla kapanmaz ve çarpmadan dolayı camın kırılma ihtimali oluşmaz.

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