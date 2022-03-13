Evinizin görünüşünü daha kaliteli hale getirmek için 200 TL altı ürünler

Evinizi kaliteli göstermek için tonlarca para harcamanız gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Düşük bütçeyle de evinizin enerjisini anında değiştirebilirsiniz. Üstelik küçük bir eviniz olsa dahi sizler için seçtiğimiz ürünlerin evinizde harikalar yaratacağına emin olabilirsiniz. Hem evinizin daha kaliteli görünmesini sağlayacak hem 200 TL altı fiyatıyla yüzünüzü güldürecek dekorasyona dair ihtiyacınız olabilecek ürünlere kolayca ulaşmak istiyorsanız yazımızı incelemeye davetlisiniz!

1. Evinizi Wanxing Neon Lamba'yla hareketlendirin

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Son zamanlarda birbirinden farklı modelleriyle dekorasyonda sık kullanılan LED ışıklarıla hayalinizdeki dekor için ilk adımı atabilirsiniz. Wanxing Neon Lamba'nın evinizi hareketlendirmek için müthiş bir seçim olacağından şüpheniz olmasın. Geniş kullanım olanağı sunan ürünü ister kapı girişinizde kullanarak misafirlerinizi hoş bir görüntüyle karşılayabilir isterseniz odanızda yer vererek loş bir ortam yaratabilirsiniz. Sadece masa üstlerinde değil üründe bulunan asma kancası yardımıyla duvara veya rafa kolayca yerleştirebilirsiniz. Pille çalışan ürün sayesinde hem elektrikten tasarruf edebilir hem ufak bir dokunuşla evinize renk katabilirsiniz.

2. Bohem ama estetik bir görüntü için: Evcazım Estetik Makyaj Aynası

Evinizde hafif bohem tarzını andıracak ufak ama etkili bir ürün arayışındaysanız bu ayna tam size göre! Evden çıkmadan önce “Son bir kez kendime bakayım.” dediğimiz aynalar, günlük hayatın kurtarıcı ürünleri arasında yer alıyor. Tabii dekoratif anlamda evin havasını bir hayli değiştirdiğini de söylemeden geçmeyelim. Evcazım Estetik Makyaj Aynası’nı yatak odasının yanı sıra herhangi bir köşede dekoratif olarak konumlandırarak evinizde minimal ama şık dokunuşa imzanızı atabilirsiniz. Dilerseniz fotoğraflarınızı da arka plan olarak kullanabilir, bu sayede estetik bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bir aynadan başka ne istenebilir ki?

3. Evinizde küçük bir orman esintisine ne dersiniz?

Evinizde az eşya olsa bile bitkilerle o boşluğu rahatlıkla tamamlayabilir, dekorasyonu ön plana çıkarabilirsiniz. Kullandığınız her alana ve renge uyum sağlayacak ev bitkileri dekoratif olduğu kadar sağlığa olan faydalarıyla da sıklıkla tercih edilir. Dikkat çekici bir saksıyla dekorunuzu tamamladığınızda ortaya çıkan görüntüye ve yaşam alanınızda yarattığı farka hayran kalacaksınız. Eğer evinizde modern bir görünüm istiyorsanız Gökmen Çiçekçilik Deve Tabanı'nı ahşap basamakların üzerine yerleştirebilirsiniz. Bu sayede bitki daha uzun görünür ve evinize bohem bir hava katar. Hem kendinize hem evinize iyilik yapmak için deve tabanına listenizde yer vermeye ne dersiniz?

4. Dekorasyonun olmazsa olmazı: Sanat Tablo

Dekorasyonun tamamlayıcı ürünlerinden tablolar, evinizi hem şık hem dolu dolu gösterecek vazgeçilmez parçalardan biri. Ancak duvarlarınıza uygun olmayan ve mobilyalarınızın arasında sırıtacak bir tablo, evinizi kaliteli göstermek yerine daha vasat bir görüntüye neden olabilir. Bu nedenle salonunuzun tarzı ister spor olsun ister klasik, duvarlarınızla aynı renk olmayan ama eşyalarınızla da uyum sağlayacak bir tablo seçmelisiniz. Zevkinize göre bir veya daha fazla tablo kullanarak hareketli bir dekor oluşturabilirsiniz. Minimalist tasarımlı bir tablo arayışındaysanız Sanat Tablo'yu tercih edebilirsiniz. Birçok farklı tasarıma sahip tablolardan evinize uygun ürünü bulacağınızdan hiç şüphemiz yok!

5. Bu karışıklığa Digitus Kablo Düzenleme Kutusu lazım

Televizyon, internet ve şarj kablolarıyla başınız dertte mi? Bu dağınık ve can sıkıcı görüntüyü artık görmeye tahammül edemiyorsanız kurtarıcınız bir tık uzağınızda. İhtiyacınız olan tek şey Digitus Kablo Düzenleme Kutusu! Ürün sayesinde kablolarınızı tek bir yerde toplayabilir, evinizin kalitesini düşüren ve toz tutan karmaşık görüntüden kolayca kurtulabilirsiniz. Mucizevi ürünü sadece dağınık duran kablolar için değil mutfağınızdaki küçük aletler için de kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Şık tasarımlı ve kompakt kablo düzenleme kutusuyla misafirlerinizi çekinmeden, daha rahat ağırlayabileceksiniz, bizden söylemesi!

6. Çok amaçlı Omas Raf Ünitesi ile eviniz artık daha düzenli

İşinizi kolaylaştıracak bir dekorasyon fikriyle daha karşınızdayız. Kablo toplayıcı olur da banyo ve mutfakta bulunan ürünleri depolamak için kullanabileceğiniz bir düzenleyici olmaz mı? Omas Raf Ünitesi, banyonuzda cilt bakım ürünleri veya havluları elinizin altında rahatça bulabilmeniz ya da mutfağınızdaki baharat ve konserveleri düzenli tutmanız için biçilmiş kaftan. Çok amaçlı ürünü isterseniz tekli isterseniz ikili olarak da kullanabilirsiniz. Modern görüntüsüyle evinizin tüm alanlarına uyum sağlayan düzenleyici rafları mutfak ya da banyonuzda boş alana yerleştirerek dekorasyonunuzu tamamlayabilir, evinizde hayal ettiğiniz düzeni sağlayabilirsiniz.

7. Modern bir ev için dolap kulplarınızı göz ardı etmeyin

Evin atmosferini etkileyen eşyalardan biri de dolap kulpları. Siz de dolap kulplarıyla evinizi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak ister misiniz? Küçük detaylar gibi gözükse de aslında dekor için büyük etkisi bulunan kulplar, seçim konusunda da dikkat istiyor. Özellikle siyah, antrasit veya altın rengi dolap kulpları zarif ve şık tasarımlarla birleştiğinde ortaya mükemmel bir sonuç çıkıyor. Fsread Dolap Kulpları siyah rengiyle hemen her dekorasyona uyum sağlıyor. Paket içerisinde 10 adet bulunduğu için kulplarla evinizin genelinde harika bir uyum yakalamanız mümkün. Kolayca monte edilen ürünle kısa sürede evinizi sade ama gösterişli kılabilirsiniz.

8. Hem yumuşacık hem kullanışlı: MIULEE Örgü Battaniye

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Battaniyeleri dekor için kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Cevabınız "Hayır." ise kullanışlı MIULEE Örgü Battaniye'den bir tane almalısınız. Sandalye veya koltuk için kullanabileceğiniz battaniyelerin mobilyalarınızın rengiyle uyumlu olması, dekor açısından size büyük bir avantaj sağlar. Birçok renk alternatifi bulunan battaniyeyi akşam film izlerken veya soğuk kış günlerinde kahvenizi yudumlarken kullanabilirsiniz. Çok amaçlı kullanımı sayesinde öğle şekerlemelerinizde bile sizi sıcacık tutmaya yardımcı olur. Hem dekoratif hem kullanışlı battaniyeler, evinizi paylaştığınız evcil hayvanlarınız için de oldukça ideal bir seçenek olabilir.

9. Sehpanın da böylesi: Mobitell Deri Tabanlı Telefon Tutacaklı Kolçak Sehpa

Şimdi çok severek kullanacağınız ve koltuktaki kahve, çay lekelerine engel olacak bir ürünle karşınızdayız. Mobitell Deri Tabanlı Telefon Tutacaklı Kolçak Sehpa sayesinde mobilyalarınızı korumak için içmeye korktuğunuz o kahve ve çayları artık gönül rahatlığıyla içebileceksiniz. Devrim niteliğindeki ürün, evinize şık bir dekor katmanın yanı sıra film izlerken ya da başka bir işle uğraşırken yiyecek ve içeceklerinizi güvenle koyabileceğiniz bir alan da sağlar. Böylece ayrı bir sehpa kullanmaya ihtiyaç duymazsınız. Konumlandığı yere göre şekil alan dekoratif ve kullanışlı kolçak sehpa, kaymaz yapısıyla endişelerinizi ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

10. Renkli Duvarlar Duvar Kağıdı'yla evinizde modern çizgiler yaratın

Renkli Duvarlar Duvar Kağıdı'yla evinizde aydınlık ve sıcak bir ortam yaratmak çok kolay. Son yılların trendi duvar kaplamalarıyla kendi tarzınızı kolayca oluşturabilirsiniz. İster koridorda kullanabilir isterseniz lekelenmiş duvarlarınızı hızlıca gizleyebilirsiniz. Eğer evinizde lambri kullanmaya karar verdiyseniz uygulayacağınız alanın mutlaka ışık almasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde lambri kendini göstermez ve kaliteli bir görünüm sağlamaz. Klasik olmasına rağmen vintage bir esinti yaratan lambrilerin üstüne tablo veya duvar rafları kullanarak bütünlük sağlayabilir, evinizi uygun fiyata sıradanlıktan uzaklaştırabilirsiniz.