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Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

19.04.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüyler hemen hemen herkesin ortak problemi. Özellikle yaz aylarında tüyler son derece can sıkıcı olabiliyor. Bir de cildiniz hassas ise bu durum daha da zor bir hâl alıyor. Çünkü her yerde ya da her yöntemle tüylerinizden kurtulmanız mümkün olamıyor. Neyse ki her mevsimde kullanılabilen hayat kurtarıcı epilasyon ürünleri mevcut!

Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için istediğimiz gibi bir epilasyon merkezi bulmak kolay değil. Hem sizi yormayacak kadar yakınınızda hem güvenilir olması gerekiyor. Bu ikisini aynı anda sağlanamadığı durumlarda ise imdada evlerde kullanılabilecek epilasyon ürünleri yetişiyor. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte evde epilasyon yapmamızı sağlayacak sayısız cihaz mevcut. Gelin, en popüler ve kullanışlı epilasyon ürünlerini birlikte inceleyelim.

1. Hem uygun fiyatlı hem ergonomik bir seçenek: Braun Silk-epil 3 3410 SmartLight

Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

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Evde epilasyon denilince akla ilk gelen kablolu epilatörler oluyor. Hem uygun fiyatlı olmaları hem şarj sorunlarının olmaması kablolu epilatörlerin tercih edilmelerini sağlıyor. Oldukça uzun ömürlü de olan bu epilatörlerin en bilinenlerinden biri Braun Silk-epil. Cihaz, smartlight teknolojisi ile görülmesi en zor tüyleri bile görmenize yardımcı oluyor. Yirmi cımbız sistemi ile de en ince tüyleri bile almanızı sağlar. Son derece hafif olduğundan kullanırken el yormuyor.

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2. Tüylerinizden kalıcı olarak kurtulun: Philips BRI921/00 Lumea Advanced Ipl Epilasyon Aleti

Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte tüylerden kalıcı olarak kurtulmak artık ev ortamında da mümkün hâle geldi. Evde tüylerinizi uyutabileceğiniz hatta onlardan kalıcı olarak kurtulabileceğiniz cihazlar mevcut. Bunların en bilineni Philips BRI921/00 Lumea Advanced Ipl Epilasyon Aleti. Dermatologlarla geliştirilen ürün aynı zamanda yüz bölgesinde de kullanılabiliyor. Bunun için hassas bir başlığı var. Ayrıca ürünün cilt tonu sensörü de mevcut.

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3. Kablo ile boğuşmak istemeyenler için: Arzum AR5059 Valente Şarjlı Epilasyon Cihazı

Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

Arzum’un Valente Şarjlı Epilasyon Cihazı, son derece kullanışlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Hem şarjlı hem kablolu olarak kullanılabilmesi, evin her yerinde uygulama rahatlığı sağlıyor. Ayrıca ürünün iki farklı başlığı bulunuyor. Kökünden almak istemediğiniz tüylerde ve hassas bölgelerde tıraş başlığını kullanabiliyorsunuz. Ürünün hassas veya hızlı epilasyona imkân veren iki farklı hız ayarı bulunuyor.

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4. Bir epilatörden daha fazlası: Remington Yüz Bakım Kiti EP7070

Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

Epilasyonda en zorlayıcı kısım yüz bölgesi oluyor. Hem daha hassas bir bölge olduğundan hem epilasyon cihazlarının boyutunun yüz bölgesi için uygun olmaması sebebiyle yüz bölgesi bizi epeyce zorluyor. Bunun için Remington Yüz Bakım Kiti EP7070 kurtarıcı bir cihaz. Yüz bölgesi için özel olarak üretilmiş olan ürün, aynı zamanda değişen başlığıyla yüz temizleme cihazı olarak da kullanılabiliyor.

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5. Yüz tüylerini kökünden almak istemeyenler için: Kiwi AEP-7803 Aprilla Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı

Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

Yüz bölgesi hassas olanlar için tüyleri kökünden almak kızarlıklık, sivilce hatta yara gibi ciddi problemlere yol açabiliyor. Eğer siz de hassas bir cilde sahipseniz en iyi tüy alma yöntemi tüyleri köklere yakın şekilde kesecek ürünler kullanmak olabilir. Kiwi AEP-7803 Aprilla Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı, cilde zarar vermeyen bir başlığa sahip. Ayrıca cihazın üzerinde bir de led ışık bulunuyor. Bunun sayesinde en ince tüyleri bile görebiliyorsunuz.

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6. Geleneksel yöntemlerden vazgçemeyenlere: Dempower Dr. Browns Hair Remover İpli Epilasyon Aleti

Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

Epilasyonda geleneksel yöntemlerden vazgeçmeyenler için bu yöntemleri teknoloji ile buluşturan ürünler de mevcut. Tüyleri iple almanın sağlıklı bir yöntem olduğu biliniyor. Çünkü bu yöntem ciltte sarkmaya sebep olmuyor. Fakat yöntemi kendi kendine uygulamak çok kolay değil. Dempower Dr. Browns Hair Remover İpli Epilasyon Aleti sayesinde tüylerinizden ip yöntemiyle kendi kendinize kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

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7. Pratik ve kullanışlı: King KEA-2390 VİCTORİA Epilasyon Aleti

Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

King KEA-2390 VİCTORİA Epilasyon Aleti, pratik kullanımı ve şık tasarımıyla öne çıkan cihazlar arasında yer alıyor. Evde epilasyon yapmayı çok daha kolay hâle getiren cihaz, olmazsa olmaz ürünler arasında bulunuyor. Kişiselleştirilmiş iki hız ayarı bulunan epilatör, nazik cımbız dişlerine sahip. Özel bölgelerde kullanımı kolaylaştırmak içinse özel bir başlığı bulunuyor. Siz de evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

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8. İstenmeyen tüylere hızlı ve kesin çözüm: Irfora Kadınlar için IPL Kalıcı Epilasyon Sistemi 5 Seviye ve 2 Mod Yüz Vücut Tüy Alma Cihazı

Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

IPL teknolojisine sahip olan cihazlardan biri de Irfora. Ürünün beş seviye ve iki farklı modu bulunuyor. Cilt tipinize göre istediğiniz ayarda atış yapabiliyorsunuz. Kollar, koltuk altı, bacaklar gibi vücudun birçok alanında rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca atışlar arası bir saniye olduğu için işlemi hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlıyor. Ürünün siyah tasarımı da oldukça şık görünüyor.

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9. Uygun fiyatlı bir seçenek: GoldMaster Linda Şarjlı 2 İn 1 Epilatör Ve Topuk Törpüsü Seti Epilasyon Cihazı

Evinizin konforunda epilasyon yapın! İşte evinizde kendi başınıza kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

Uygun fiyatlı epilasyon aleti denince akla ilk gelenlerden biri olan GoldMaster Linda Şarjlı 2 İn 1 Epilatör Ve Topuk Törpüsü Seti Epilasyon Cihazı, epilasyon işlemini çok daha kolay hâle getirebilen bir cihaz. Rahat tutuş için ergonomik tutma yerleri olan ürünün ince ve kalın tüyleri yakalamak için iki ayrı hız ayarı mevcut. Ürünün ayrıca bir de topuk törpüleme başlığı bulunuyor. Ürünü hem evinizde hem seyahatlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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10. Bir taşla iki kuş: Sihirli Epilasyon Taşı

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Son dönemin en popüler ve en ilginç epilasyon ürünlerinden biri de sihirli epilasyon taşları. Epilasyon silgisi olarak da bilinen bu ürünler, cilde masaj yaparak tüylerden kurtulmanızı sağlıyor. Ayrıca masaj esnasında ciltteki ölü derinin de atılmasına yardımcı oluyor. Oldukça çevre dostu olan Sihirli Epilasyon Taşı, çok hafif ve küçük bir tasarıma sahip.

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