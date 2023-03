Dünyaca ünlü markaların daha uygun fiyatlı kıyafet muadilleri

Dünyaca ünlü markaların uçuk fiyatlarla piyasaya sundukları o mükemmel kıyafetlere sahip olmayı kim istemez ki? Eğer siz de bu tasarımlara sahip olmak istiyorsanız uygun fiyatlı benzerlerini gardırobunuza ekleyip kendinizi bir nebze olsun mutlu edebilirsiniz. Benzer parçaları nasıl bulacağınızı düşünüp endişeleniyorsanız size yardımcı olabilecek bir seçki hazırladık. Gelin, uygun fiyatlarıyla sizi memnun edecek birbirinden güzel muadil parçaları birlikte inceleyelim.

1. Uygun fiyatlı, kurtarıcı bir parça: Koton Kadın Askılı Büzgülü Mini Elbise

Her kadının gardırobunda mutlaka olması gereken bir kurtarıcı parçayla başlıyoruz. Bu tabii ki siyah elbiseden başkası değil! Versace Jeans Couture imzası taşıyan, şık ve zarif mini elbiseye yüksek ücretler ödemeden benzer tasarımına Koton sayesinde sahip olabilirsiniz. Basic tarzıyla öne çıkan Koton Kadın Askılı Büzgülü Mini Elbise, Versace modeline çok yakın tasarım çizgilerine sahip. Elbiseyi ister günlük kombinlerde isterseniz de şık davetlerle aksesuarla tamamlayarak giyebilirsiniz.

2. Jean'in havası bir başka: United Colors of Benetton Kadın Jean Ceket

Bahar aylarında herkesin üzerinde sıkça görmeye alışık olduğumuz jean ceketler de artan fiyatlardan nasibini alıyor. Ancak uzun yıllarca modası geçmeden giyebileceğiniz bir model satın alarak bu konuda kârlı bir alışverişe imza atabilirsiniz. United Colors of Benetton Kadın Jean Ceket de işte o avantajlı ürünlerden biri. 7 For All Mankind markasının tasarımına da çok benzeyen bu ürün sayesinde bahar aylarını şık kombinlerinizde güzelleştirebilirsiniz.

3. Şık davetler için: Roma Costume Kadın Roma Straplez Bandeau Maksi Elbise

Şık ve gösterişli davetlerde giymek için uygun fiyatlı ancak kaliteli tasarıma sahip bir elbise mi arıyorsunuz? O zaman size hemen bir öneride bulunalım. Esnek kumaşı sayesinde giydiğinizde tüm vücudunuzu saracak Roma Costume Kadın Roma Straplez Bandeau Maksi Elbise ile tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Wolford Siyah Straplez Midi Elbise'nin muadili olan parça, sizin gösterişli kahramanınız olacak.

4. İddialı görünmeyi önemseyenlere: Kadın Siyah Deri Mont

Havalı ve tarz sahibi hanımların kıyafet dolaplarının olmazsa olmazı deri ceketler, ünlü markaların tasarım dokunuşlarıyla yüksek fiyat seviyelerine çıkıyor. Ancak siz de bütçenize uygun ve şık bir modelle tarzınızı yansıtabilirsiniz. Kadın Siyah Deri Mont, kaliteli malzemeleri ve dikkat çeken detaylarıyla Boss Siyah Kelebek Yaka Kruvaze Deri Ceket'e benziyor. Yani bu da demek oluyor ki bütçenizi zorlamadan Boss'un iddialı deri ceket modeline sahip olabilirsiniz!

5. İş kadınlarına özel: Kadın Tek Düğmeli Klasik Blazer Ceket

Çalışan kadınların sık kullandığı kıyafet parçalarından biri olan ceketler, dünyaca ünlü markaların imzalarıyla süslendiklerinde uçuk fiyatlarla piyasaya sunulur. Ancak şık görünmek için o kadar çok para ödemeye gerek yok! Kusursuz şıklığın tanımını yapan Boss Tek Düğmeli Ceket yerine onun muadili olarak Kadın Tek Düğmeli Klasik Blazer Ceket'i alabilir ve bu ürünle harika kombinler yapabilirsiniz. Hem paranız cebinizde kalır hem istediğiniz gibi havalı görünürsünüz.

6. Peluş yumuşaklığı her zaman sizinle: Koton Kadın Cepli Peluş Ceket

Kış sezonu boyunca yumuşacık peluş ceketlerini üzerinden çıkartmayanlardan mısınız? Cevabınız "Evet" ise size yeni bir modeli tanıtacağız. Koton Kadın Cepli Peluş Ceket, hem içinizi ısıtacak hem kaliteli duruşuyla havanızı değiştirecek. Beymen Club koleksiyonundaki Oversize Ekru Shearling Trucker Ceket'e çok benzeyen ve aynı şıklığı sunan bu parçaya onun kadar fazla ücret ödemenize de gerek yok!

7. Serin havalar için yumuşacık hırka önerisi: YUANMAO V Yaka Hırka

Brunello Cucinelli markasının kusursuz güzelliğe sahip ve dudağınızı uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken hırkasını görenleriniz olabilir. Ama sadece görmekle kalacağınız için üzülüyorsanız size harika bir önerimiz var! Özellikle serin günlerinde jean pantolonlarla kombinlemek için böyle şık bir hırkaya ihtiyacınız varsa YUANMAO V Yaka Hırka'yı uygun fiyata satın alabilirsiniz. Ünlü markanın tasarımına da çok benzeyen parça, dolabınızın en sevilenlerinden olacak.

8. Bralet sevenlere: Dagi Sırt detaylı Sporcu Sütyen

Sevilen markalardan Calvin Klein, birbirinden özel tasarımlarıyla herkesin hayranlığını kazanıyor. Siz de onlardan biriyseniz ve markanın bralet modellerine benzer ürünler arıyorsanız size güzel bir haberimiz var. Calvin Klein Logolu Nem Emici Streç Kumaş Spor Bayan Sütyen yerine çok daha uygun bir fiyat etiketine sahip Dagi Sırt detaylı Sporcu Sütyen'i tercih edebilirsiniz. Yüksek kalite kumaşla hazırlanan ürünün sırt kısmındaki detaylara âşık olacaksınız.

9. Spor kıyafet âşıkları için: DeFacto Sweatshirt Kadın

Günlük hayatınızda rahat kıyafetler giyerek şık görünmeyi tercih ediyorsanız yeşilin harika tonuyla tasarlanan DeFacto Sweatshirt Kadın modeli tam size göre! Oversize kesimiyle kusursuz bir havaya bürünmenize yardımcı olacak ürün aynı zamanda Les Benjamins'in %100 Pamuk Regular Fit Kapüşonlu Bayan Sweat tasarımına da çok benziyor. Bu ürünle yapılabilecek tüm kombinleri DeFacto'nun yardımıyla daha uygun fiyatlarla yapıp havalı görünebilirsiniz.

10. Her sezonun vazgeçilmezi: Levi's Mile High Super Skinny Kadın Jean Pantolon

Jean pantolonlar, her mevsim giyilebildikleri için kadınların gardıroplarında çeşit çeşit modellerle yer alırlar. Yeni bir tane daha almayı düşünüyorsanız Levi's Mile High Super Skinny Kadın Jean Pantolon'u kaçırmayın! Uçuk fiyat etiketleriyle ünlenen Balmain'in kadın slim fit modeline de benzer bir tasarımla piyasaya sunulan pantolon, Levi's kalitesiyle sizi tıpkı Balmain giyiyormuş gibi hissettirecek.

