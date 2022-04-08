Evinizin stilini belirlerken son dokunuşu yapabileceğiniz ürün önerileri

Vaktimizin büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz, dinlendiğimiz ve en rahat ettiğimiz yer kuşkusuz evlerimiz. Yaşam alanları ne kadar bizi yansıtırsa o kadar benimsiyor ve kendimizi iyi hissediyoruz. Eğer siz de evinizin stilini belirlemeye çalışıyor ve son dokunuşları yapabileceğiniz, sizi yansıtacak ürünleri arıyorsanız doğru yerdesiniz! Birbirinden kaliteli, şık ve kullanışlı 10 adet ürünü sizler için listeledik. Gelin, hep birlikte göz atalım!

1. Etnik desenli kilimlerle evinizin havasını değiştirin

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Son yıllarda oldukça rağbet gören etnik desenli kilimlere evinizin bir köşesinde mutlaka yer vermelisiniz. Şık ve modern bir eviniz varsa dekorasyona uyumlu renklerden oluşan etnik desenli kilimleri kullanarak daha sıcak bir atmosfer yaratabilirsiniz. Eğer eviniz bohem stilde tasarlandıysa kilimler dekorasyonu tamamlar ve bütünlük sağlar. İnce ve hafif olmaları sebebiyle oldukça kullanışlı birçok kilim arasından karar vermekte zorlanıyorsanız WJBHXA Vintage Kilim'le evinizi renklendirebilirsiniz. Okuma köşelerinde kullanabileceğiniz kilimi mutfakta, koridorlarda ve yatak odasında da tercih edebilirsiniz. 6 farklı ölçüsü bulunan kilimle evinizin havasını değiştirmeye ne dersiniz?

2. Sıra dışı ve şık lambaderle dekorasyonu tamamlayın

Aydınlatma, evler için oldukça önemli. Doğru tercih edilen aydınlatmalar hem evinizin güzelliğini ortaya çıkarır hem alanı daha ferah gösterir. Evinizin aydınlatması için lambader tercih ediyorsanız fonksiyonel ürünlere göz atabilirsiniz. Böylece alanı daha verimli kullanabilirsiniz. Yüzlerce model arasından hangi ürünü seçeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız Mobitopya Nilamu Lambader'i tercih edebilirsiniz. Kitaplık ve aydınlatma işlevlerini aynı anda sunan ürün, metal ve ahşabın uyumunu yakalar. Modern ve doğal duruşuyla birçok dekorasyona uyum sağlar. Duvara monte edildiği için fazla yer de kaplamaz.

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3. Şık ve kullanışlı detaylara yer açın

Güzellik çoğu zaman detaylarda gizli. Ev dekorunda da detaylar oldukça önemli. Genel dekorasyon ilk bakışta tarzınızı ortaya koysa da sizi asıl yansıtan ve kişiliğiniz hakkında bilgi veren şey, her zaman detaylar olur. Aksesuarlar da bu sebeple önem arz eder. Doğru aksesuar seçimiyle evinizin stilini kolayca güzelleştirmek elinizde. Kitap kutularsa tercih edeceğiniz aksesuarlar arasında ilk sıralarda yer almayı hak ediyor. İrayhomedecor 3'lü Dekoratif Kitap Kutu ile son dokunuşu yapabilirsiniz. Kullanım alanlarının çeşitliliği, bütçe dostu fiyatı, 6 farklı tasarım seçeneğiyle sizi her anlamda memnun edecek. Orta sehpanızda veya TV ünitenizde kullanabileceğiniz ürünün içine şarj aletlerini ya da kumandaları koyabilirsiniz.

4. Canlı bitkiler hem evinize hem ruhunuza iyi gelir

İnsanı sakinleştiren, stresi atmaya yardım eden çiçekler, hayata daha pozitif bakabilmemizi sağlar. Evinizde çiçeklerle donattığınız bir köşe mutlaka olmalı. Çiçeklerin Dansı Sukulent ile evinizi dekore edebilirsiniz. Ahşap saksılarda gelen ve 3 adet farklı sukulent çiçeğinden oluşan seti ister kitaplığınıza ister salonunuza yerleştirebilirsiniz. Banyo ve mutfakta da tercih edebileceğiniz sukulent çiçekleri, minimal tasarımlı saksıları sayesinde fazla yer kaplamaz. Bakımı da son derece kolay olduğu için dilerseniz birkaç adet alıp evinizin farklı köşelerinde de konumlandırabilir, doğanın pozitif enerjisini evinize taşıyabilirsiniz.

5. Uçan raflarla duvarlarınızı özelleştirin

Duvarlar, dış dünya ile evimizi ayıran, bize mahremiyet sunan en önemli unsur. Duvarlar olmazsa olmaz tabii ama illa beton yığını gibi mi görünmeli? Elbette hayır. Raflar, çerçeve ve tablolarla harika köşeler oluşturabilirsiniz. Eğer kitaplık yerleştirecek kadar geniş bir alanınız yoksa uçan rafları tercih edebilirsiniz. Doğal materyaliyle evinize çok yakışacak Plusaksesuar Ahşap Dekoratif Uçan Raf ile duvarlarınızı istediğiniz gibi süsleyebilir, bakınca mutlu olacağınız hâle getirebilirsiniz. Birkaç uçan raf edinip dilediğiniz yere kolayca monte edebilir, üzerini obje, kitap ve fotoğraflarla donatıp evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

6. Elektrikli şöminelerle unutulmaz anılar biriktirin

Şömineler, günümüzde evlerin önemli dekorasyon parçalarından biri. Siz de evinizde şömineye yer vererek bambaşka bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız RTYUIO Elektrikli Şömine'ye göz atmalısınız. Elektrikle çalışan ürün kolay kullanılır. Gerçekçi alev efektleriyle ortama âdeta dağ evi havası katar. Kolay taşınan şömine, evin tüm odalarında hatta balkon ve terasta bile rahatlıkla kullanılabilir. Gerçek ahşap yakma şömine ile donatıldığı için hemen her dekorasyona da kolayca uyum sağlar. Soğuk kış akşamlarında şöminenin önüne koyduğunuz geniş minderlere oturup huzurlu anılar biriktirmek isterseniz ürüne mutlaka şans vermelisiniz!

7. Romantik ve sıcak ortamın vazgeçilmezi, mumlar

Ampulün henüz icat edilmediği dönemlerde mumlar sadece aydınlatma amacıyla kullanılıyordu. Verdiği aydınlatmanın yanında ortamın havasını değiştirme, romantik bir atmosfer yaratma özelliği ise inkâr edilemez. Bu nedenle aradan yıllar geçmesine rağmen mumlar hâlâ hayatımızda. Siz de evinizde sıcak bir ortam yaratmak istiyorsanız mumlardan yardım alabilirsiniz. Kimyasal parafin içermeyen Orange Atelier Dekoratif Bubble Mum, doğal soya fasulyesinden elde edilen parafin kullanılarak üretilir. Birçok farklı desen ve renkte üretilen, evinize sıcak bir dokunuş yapacak mumlar, muhteşem kokusuyla da ortamın havasını değiştirecek!

8. Tablolarla zevkinizi yansıtın

Evinizde farklı tablo ve çerçevelere yer vererek daha ferah yaşam alanları oluşturabilirsiniz. Üstelik zahmetsiz kurulum kullanım kolaylığı sağlar. Dekorasyon rengiyle, koltuk ve aksesuarlarla uyumlu, modern içerikli veya doğa temalı tablolarla evinizde de zevkinizi kolayca yansıtabilirsiniz. Trend Tablo'nun Afrikalı Kadın Tablosu, dikkat çekici renkleriyle evinizin havasını tamamen değiştirebilir. Birinci sınıf kanvas kumaş üzerine dijital baskı ile elde edilen tabloda el işçiliğiyle eklenmiş simler yer alır. Canlı renkleri ve 50x70 cm ideal boyutu ile istediğiniz köşede rahatlıkla kullanabilirsiniz.

9. Kırlentlerle evinize renk katın

Koltuk takımları evde en çok vakit geçirilen dinlenme alanları. Kırlentse koltuk takımlarının rahatlığını artıran önemli parçalardan biri. Koltuğun modeline göre farklı renk, boyut ve şekillerde kırlent kullanarak daha rahat oturuma alanı oluşturabilirsiniz. Kırlentlerle ev dekorasyonunuzu da bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Bej zemin üzerine soft renklerin ve farklı tasarımların yer aldığı Guseti Home 4'lü Nakışlı Koltuk Kırlenti'yle oturma alanınızı daha sıcak hâle dönüştürebilirsiniz. Birinci sınıf su itici pamuklu kumaşı leke tutmadığı için kolay temizlenir. Gizli fermuarı bulunan kırlent kılıflarını tersten ütüleyebileceğinizi de belirtelim.

10. Evlerin olmazsa olmazı oda kokuları

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Koku âdeta insanın imzası diyebiliriz çünkü yıllar sonra bile kokunuzla hatırlanabilirsiniz. Parfümünüzün kokusu ne kadar önemliyse evinizin kokusu da o kadar önemli. Tabii bu noktada doğru kokuyu bulmalısınız. Madame Coco Repertoire Oda Parfümü, yasemin çiçeğinin eşsiz kokusu ile evinize ferahlık getirir. Kullanımı oldukça kolay oda parfümünün kokusunun daha yoğun olmasını isterseniz çubuk sayısını arttırabilir, hafif kokuyu tercih ederseniz çubukları azaltabilirsiniz. Victoria tarzı şişesi ise ev dekorasyonunuzu tamamlamaya yardım eder. Etkileyici kokusuyla misafirlerinizi kendine hayran bırakacak koku, kalıcı etkisiyle de uzun süre size eşlik eder.