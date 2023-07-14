Evleneceklerini düşündü, şimdi cezaevine girmesini istiyor! Sosyal medyadan tanıştığı kadının ağına düşen adam: 'Tüm bunları 2 ayda yaptı'

A. A. adlı adam gerçek adı B. N. ve yaşı 26 olan kadının dolandırıcılık oyununa düştüğünü öne sürüp suç duyurusunda bulundu. Bunun ardından ise gizli numaradan aranıp tehdit edilmeye başladı. A. A. ise ona kendisine evlilik vaadinde bulunan kadının banka hesabına para gönderip tek taş yüzükten altın bilekliğe birçok hediye almıştı. İşte A. A.'nın dolandırıcılık iddiasından ayrıntılar...

NİŞAN TÖRENİ, YOL PARASI, EV KİRASI, HASTANE MASRAFLARI...

İddialara göre, Ankara’da yaşayan A. A. (45), sosyal medya üzerinden kendisini K.B. olarak tanıtan B.N. (19) ile tanıştı. 26 yaşında olduğunu söyleyen B.N., A. A.’yı evlenme vaadiyle tuzağa düşürüp ihtiyaçları olduğunu söyleyerek sürekli para istemeye başladı. B.N. nişan töreni, harçlık, yol parası, ev kirası ve ailesinin hastane masrafları gibi sebepleri öne sürerek A. A.’dan iki aylık süreçte toplam 60 bin lira aldı. İlerleyen zamanda B.N.’nin hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Akbaş, dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GİZLİ NUMARADAN TEHDİT ALDI

B.N.’nin hattını kapattığını ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamadığını ifade eden Akbaş, gizli numara ile aranarak davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini ileri sürdü. Zor durumda olduğunu ifade eden Akbaş, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

“NİŞANLANACAĞIMIZI SÖYLEYİP BANA TEK TAŞ YÜZÜK ALDIRDI”

İnsanlık onuruyla oynandığını söyleyen A. A., “Sosyal medyada 26 yaşındaki bir kızla tanıştım. Kendisiyle görüştük. Bana evlenebileceğimizi söyledi. Ben de ona inanarak arkadaşlığımı devam ettirdim. Benden istekleri olmaya başladı. Banka hesabına para gönderdim. Alışverişe çıktık. Nişanlanacağımızı söyleyip bana tek taş yüzük aldırdı. Altın bileklik aldım. Babasının ev kirasını ödeyemediğini söyleyip tekrar para istedi. Ben de kendisine inanarak her seferinde para gönderdim. Benden sürekli para isteyince dolandırıcı olduğunu anladım. Duygularımla ve haysiyetimle oynadı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şikayetçi oldum. Toplam 60 bin liramı aldım. 2 aylık sürede yaptı tüm bunları” dedi.

“İKAMET ETTİĞİ YER BAŞKA BİR YERMİŞ”

Şüpheli hareketlerinin durumun farkına varmasına yardımcı olduğunu ifade eden Akbaş, “Kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğimde benden kaçıyordu. Kimlik numarasını istediğimde vermiyordu. İkamet ettiği yer başka bir yermiş. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğumda, ‘Bir şey olmaz, istediğin yere ver’ dedi. Telefonu şu anda kapalı ulaşamıyorum. Beni sürekli gizli numaradan arayıp ‘Şikayetini geri çek’ diyor” diye konuştu.

(İHA)