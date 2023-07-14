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Mustafa Sarıgül'den gündem olacak sözler! 'Ekrem İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım'

14.07.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündem olacak sözler söyledi. Katıldığı canlı yayında CHP'deki değişim tartışmalarına değinen Sarıgül, İmamoğlu için Sadi Şener ve Mesut Yılmaz'ın devreye girdiğini ifade ederek "Ekrem Bey'in talihini değiştiren aslında o olay oldu" dedi. Açıklamasının devamında Sarıgül, "İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül'den gündem olacak sözler! 'Ekrem İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım'

CHP'de seçim sonrası yol haritasının ne olacağı merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'değişim' mesajı vermişti. Son zamanlarda genel başkan değişimi tartışmasının yaşandığı CHP'de İmamoğlu'nun ismi genel başkanlık için öne çıkıyor.

Katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül "Ekrem Bey'in talihini değiştiren aslında o olay oldu" diyerek İmamoğlu'nu kendisinin Beylikdüzü'ne belediye başkanı yaptığını söyledi. Açıklamasının devamında Sarıgül, "CHP'de şuan bir genel başkanlık sorunu yok. Şu anda bir genel başkanlık değişiminin CHP'ye hiçbir faydası olmaz" dedi.

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İşte Sarıgül'ün açıklamasından satır başları:

"İMAMOĞLU'NU MUTLAKA ADAY YAPMANI İSTİYORUM"

"Ben Ekrem Bey'i tanımıyorum. Hemen Sadi Şener bana geldi ve 'Sarıgül, Ekrem burada, bizim yakınımız, dostumuz, CHP İlçe Başkanı. Mutlaka Beylikdüzü'ne aday yapmanı istiyorum' dedi. Sayın Mesut Yılmaz ile çok yakın diyaloglarımız oldu. DSP-Anavatan koalisyonunda, MHP koalisyonunda Mesut Bey ile çok güzel diyaloglarımız oldu. O zamanlar 1999-2002 bunların bir çoğuna Devlet Bey şahittir.

"MESUT YILMAZ BENİ ARADI VE..."

Başbakanımız Mesut Bey beni aradı ve 'Sarıgül, Ekrem İmamoğlu onu Beylikdüzü'ne şey yapalım, babası bizim Anavatan'dan çok yakın tanıdığımızdır' dedi. Eski Bakanlarımızdan Eyüp Aşık'ın da böyle bir ricası oldu sonra Mesut Bey beni iki defa tekrar aradı. O gün orada Ekrem Bey'i Beylikdüzü adayı yaptık. Ekrem Bey kazansın diye oraya üç defa İBB adayı olarak gidip geldim. Ekrem Bey'in talihini değiştiren aslında o olay oldu. Beylikdüzü'nde de başarılıydı. İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım. O dönem sesimi çıkarmadım, önerdim, MYK ve Genel Başkanımız da bunu onayladı. Hayır deseydim etkili durumumuz vardı, olmayabilirdi.

"CHP'YE BİR FAYDASI OLMAZ"

CHP'de şuan bir genel başkanlık sorunu yok. CHP'de bir dışa dönük mücadele yapmamız lazım, yerel seçimlere hazırlanmamız lazım. Ben o gece 'Sayın Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık yazıklar olsun bize' diye bir tweet attım. O dönemde sayın Genel Başkanımız yapayalnız kaldı. Şu anda bir genel başkanlık değişiminin CHP'ye hiçbir faydası olmaz."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Mustafa Sarıgül CHP

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