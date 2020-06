Evliliğe Zarar Veren 10 Hareket

Hemen hemen her kadın küçük yaşlardan beri kendini beyaz gelinlik içinde hayal eder. Çok küçük yaşlardan beri oluşan bu içgüdüsel toplumu inşa etme arzusu, kadının varlığa varlık katmaktaki o kusursuz vazifesini bir an önce yerine getirmek için heyecan duymasıdır aslında. Evlilik müessesesini bu kadar önemli kılan da tam olarak budur. Türlü zorluklar çekip, sayısız fedakarlıklar göze alınarak kurulan bu müessese son zamanlarda çok ufak sallantılara bile dayanamayan bir yapı halini almaya başladı. Maalesef her 3 evlilikten 1'i boşanmayla sonuçlanıyor. Peki toplumun temelini oluşturan, küçük yaşlardan beri hayali kurulan, sayısız fedakarlıkla süslenen bu müessese neden bu kadar dayanıksız bir hal almaya başladı?

Evlilikte Uzak Durulması Gereken Davranışlar

1. Eşitlikten uzak olmak

Kadınlar için yapıcı, tamir edici davranmak aslında içgüdüsel bir davranıştır. Ama buradaki ince çizgiyi kaçırmamak gerekiyor. Yapıcı davranmak her zaman alttan almak, görmezden gelmek, karşıdaki insana sorgulanamaz bir hükümran gibi davranmak demek değildir. Her ne kadar böyle davranarak evliliğin kurtarılmaya çalışıldığı düşünülse de bu davranış şekli evliliğe bilmeden vurulan çok büyük bir darbedir. Evlilikte iki taraf da kendi sınırlarını ve vazifelerini çok iyi bilmek zorundadır. Bu şekilde davranmak hem kendi benliğinize hem de karşı tarafın benliğine duyduğunuz saygının en güzel göstergesidir. Tabii ki evliliğinizi kurduğunuz hayat arkadaşınız için karşılıklı olarak bazı toleranslar göstermek zorundasınız ama nerede duracağınızı çok iyi bilmelisiniz.