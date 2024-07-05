HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eylem Tok için gözler ABD'de! Bakan Tunç 'iade' sorusuna yanıt verdi: "Burada yargılanmalarını istiyoruz"

Eylem Tok için gözler ABD'de! Bakan Tunç 'iade' sorusuna yanıt verdi: "Burada yargılanmalarını istiyoruz"

05.07.2024 12:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de tutuklu yargılanan Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili soruya yanıt verdi. Bakan Tunç ayrıca kira zammında yüzde 25 sınırının kalkmasıyla ilgili de açıklama yaptı.

Eylem Tok için gözler ABD'de! Bakan Tunç 'iade' sorusuna yanıt verdi: "Burada yargılanmalarını istiyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Karabük'ten gündeme dair açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç'un Eylem Tok'un iadesi hakkındaki yanıtı dikkat çekti.

EYLEM TOK İADE EDİLECEK Mİ?

İşte Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları:

  • Oradaki adli makamlarla görüşmelerimiz devam ediyor, gerekli belgeleri gönderdik. İade edileceklerini umuyoruz çünkü burada yargılanmalarını istiyoruz.
Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanmasına karar verildi Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanmasına karar verildi
  • İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Strateji Belgesini yeniden düzenledik. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak.

Ekran görüntüsü 2024-07-05 121207

KİRA ZAM SINIRI

  • 1 Temmuz itibarıyla kira düzenlemesi sona erdi. 2022 ve 2023 yıllarında uzatılmıştı. Meclis'in takdirinde olan bir husus. 1 Temmuz itibarıyla böyle bir düzenleme de gerçekleşmedi. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Kira miktarının nasıl artırılacağı da düzenlemelerle belirleniyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye genelinde çok sayıda tutuklama varTürkiye genelinde çok sayıda tutuklama var
Son dakika | Kırgızistan'da darbe girişimi! Kim oldukları açıklandı: "İktidarı zorla ele geçirmeye kalkıştılar"Son dakika | Kırgızistan'da darbe girişimi! Kim oldukları açıklandı: "İktidarı zorla ele geçirmeye kalkıştılar"
Önüne geçip siper olurken 16 yaşında can vermiş! Önüne geçip siper olurken 16 yaşında can vermiş!
Anahtar Kelimeler:
Eylem Tok
En Çok Okunan Haberler
7 yaşındaki küçük kız Tesla'daki hatayı bulup Musk'a söyledi

7 yaşındaki küçük kız Tesla'daki hatayı bulup Musk'a söyledi

Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Refah payı için oran verdi

Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Refah payı için oran verdi

'Aha dayıya sor' sözleriyle fenomen olmuştu! Hacca gitti sanılıyordu: Hapisten çıkıp seslendi: “Gerçek ‘Gaspçı Hüseyin’ benim!”

'Aha dayıya sor' sözleriyle fenomen olmuştu! Hacca gitti sanılıyordu: Hapisten çıkıp seslendi: “Gerçek ‘Gaspçı Hüseyin’ benim!”

Önüne geçip siper olurken 16 yaşında can vermiş!

Önüne geçip siper olurken 16 yaşında can vermiş!

Mahkeme başkanı, o ismi görür görmez salondan attı

Mahkeme başkanı, o ismi görür görmez salondan attı

Liseli çocuğu "Sana musallat oldular" diye kandırıp otelde tecavüz etti

Liseli çocuğu "Sana musallat oldular" diye kandırıp otelde tecavüz etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.