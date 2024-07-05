Eylem Tok için gözler ABD'de! Bakan Tunç 'iade' sorusuna yanıt verdi: "Burada yargılanmalarını istiyoruz"

ABD'de tutuklu yargılanan Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili soruya yanıt verdi. Bakan Tunç ayrıca kira zammında yüzde 25 sınırının kalkmasıyla ilgili de açıklama yaptı.
İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Strateji Belgesini yeniden düzenledik. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak.
KİRA ZAM SINIRI
1 Temmuz itibarıyla kira düzenlemesi sona erdi. 2022 ve 2023 yıllarında uzatılmıştı. Meclis'in takdirinde olan bir husus. 1 Temmuz itibarıyla böyle bir düzenleme de gerçekleşmedi. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Kira miktarının nasıl artırılacağı da düzenlemelerle belirleniyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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