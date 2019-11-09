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Eyüpsultanlı çocuklar lösemi hastalığına ellerini boyayarak dikkati çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 19:45 | Son Güncelleme

Eyüpsultanlı çocuklar lösemi hastalığına ellerini boyayarak dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Yaşama El Ver" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemi hastalığını tanıtmak, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktararak bilinçlendirme çalışması yapmak amacıyla Eyüpsultan Meydanında bir etkinlik yapıldı.

Etkinlikte çocuklar, beyaz bir kumaşa rengarenk el izlerini bırakıp altına isimlerini de yazarak imzalarını attı.

Renkli el izleri ile doldurulan kumaş, lösemili çocuklara desteğin bir göstergesi olarak LÖSEV'in LÖSANTE Hastanesinde sergilenmek üzere teslim edildi.

Programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de kumaşa el izini bırakarak, LÖSEV'in standında bilgilendirme formunu doldurdu. Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Köken, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Belediyesi Lösemili Çocuklar Haftası

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