Facebook CEO'su Zuckerberg doğruladı: Çocuklar için Instagram geliyor!

Çocuklar için Instagram (Instagram Kids) geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biriydi. Zira çıkan bir habere göre Instagram'ın çatı şirketi Facebook, 13 yaşın altındaki çocuklar için yeni bir Instagram sürümü çıkartmayı düşünüyordu. Bir Instagram sözcüsü ise ''Çocuklara uygun, ebeveynler tarafından yönetilen ek ürünler geliştirmeye çalışıyoruz'' diyerek aslında böyle bir uygulamanın geleceğinin sinyallerini vermişti. Fakat çocuklar için Instagram uygulaması hakkındaki en kritik açıklama, Facebook'un en yetkili ismi olan CEO Mark Zuckerberg'ten geldi.

ZUCKERBERG'DEN 'ÇOCUKLAR İÇİN INSTAGRAM' AÇIKLAMASI

Mark Zuckerberg, Instagram hakkındaki iddiaya önemli bir yanıt verdi. Facebook'un yetkili ismi, Instagram'ın çocuklar için güvenli olacak bir platform inşa etme planından bahsetti ve 'Çocuklar için Instagram' (Instagram Kids) uygulamasının geleceğini doğruladı. Uygulama, 13 yaş ve altı çocukları hedefleyecek ve onları Instagram ile buluşturacak.

YALAN SÖYLEDİKLERİNİ KABUL ETTİ

Çocuklar için Instagram için konuşan Zuckerberg, "Instagram gibi bir hizmeti kullanmak isteyen 13 yaşın altında çok sayıda insan olduğunu söyleyerek, ebeveynlerin çocukların deneyimlerini kontrol edebilecekleri de belirtti. Zuckerberg, bazı kullanıcıların Instagram'a erişmek için yaşları hakkında yalan söylediğini de kabul etti. Instagram halihazırda 13 yaş altı kullanıcıların hesap oluşturmasına izin vermiyor ancak çocuklar bu engeli bir şekilde aşıyor.

