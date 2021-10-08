Facebook kesintisi Pornhub'a yaramış! Büyük artış

Facebook, WhatsApp ve Instagram, geçtiğimiz günlerde dijital dünyada kaos dolu bir gün yaşanmasına neden olmuştu. Üç büyük sosyal medya platformu, yaklaşık altı saat boyunca dünya çapında çökmüştü. Üç büyük sosyal medya platformunun çökmesi sonucu, pek çok kişinin Twitter'a yöneldiği söylenmişti. Hatta Twitter, resmi hesabından "Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba" diyerek, pek çok kişinin Twitter'a giriş yaptığını ima etmişti. Ancak görünüşe bakılırsa o gün Facebook, WhatsApp veya Instagram'dan saatler boyu uzak kalan insanlar sadece Twitter'a değil, başka bir mecraya daha yönelmiş: Pornhub'a.

FACEBOOK ÇÖKÜNCE PORNHUB KAZANÇLI ÇIKTI

Insights blog'undan aktarılan bilgilere göre, Facebook'ta ve ona bağlı servislerde yaşanan kesinti, dünyanın en ünlü yetişkin içerik sitelerinden Pornhub'a ivme kazandırdı.

New Pornhub Insights from October 4th show what the world was doing while Instagram, Facebook and Whatsapp were down ????



Full Insights Here : https://t.co/S7N7kVpReA pic.twitter.com/UHApUZvhWQ — Pornhub (@Pornhub) October 7, 2021

Saat 12:00'den (Yerel saatle) itibaren Pornhub'ın trafiğinin yüzde 10.5 kadar arttığı, 13:00'de Pornhub'ın trafiğinin yüzde 11 kadar arttığı, 19:00'a gelindiğinde ise yüzde 19'a erişip daha da yükseldiği belirtiliyor.

SAAT BAŞI YARIM MİLYON KULLANICI

Veriler bilgiler, sitenin Facebook'a bağlı servislerin hizmet veremediği her saat başına yaklaşık yarım milyon kullanıcı kazandığı anlamı taşıyor.

Öte yandan, Pornhub'da aratılan anahtar kelimelerde de bir anormallik fark edilmiş durumda. Buna göre, sitedeki Instagram aramasında yüzde 323 ve Facebook aramasında ise yüzde 221 oranında bir yükseliş tespit edildi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov da WhatsApp'ın rakibi olan Telegram'ın Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çöktüğü büyük Facebook kesintisinde 70 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığını açıklamıştı.

