Facebook kesintisi Pornhub'a yaramış! Büyük artış

Facebook, WhatsApp ve Instagram, geçtiğimiz günlerde dijital dünyada kaos dolu bir gün yaşanmasına neden olmuştu. Üç büyük sosyal medya platformu, yaklaşık altı saat boyunca dünya çapında çökmüştü. Üç büyük sosyal medya platformunun çökmesi sonucu, pek çok kişinin Twitter'a yöneldiği söylenmişti. Hatta Twitter, resmi hesabından "Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba" diyerek, pek çok kişinin Twitter'a giriş yaptığını ima etmişti. Ancak görünüşe bakılırsa o gün Facebook, WhatsApp veya Instagram'dan saatler boyu uzak kalan insanlar sadece Twitter'a değil, başka bir mecraya daha yönelmiş: Pornhub'a.

Insights blog'undan aktarılan bilgilere göre, Facebook'ta ve ona bağlı servislerde yaşanan kesinti, dünyanın en ünlü yetişkin içerik sitelerinden Pornhub'a ivme kazandırdı.

New Pornhub Insights from October 4th show what the world was doing while Instagram, Facebook and Whatsapp were down ????



Full Insights Here : https://t.co/S7N7kVpReA pic.twitter.com/UHApUZvhWQ