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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov açıkladı! WhatsApp'ın çöktüğü gün Telegram'ın yıldızı parlamış

06.10.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, WhatsApp'ın rakibi olan Telegram'ın Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çöktüğü büyük Facebook kesintisinde 70 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığını açıkladı.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov açıkladı! WhatsApp'ın çöktüğü gün Telegram'ın yıldızı parlamış

Facebook, Instagram ve WhatsApp birkaç gün önce oldukça büyük bir kesinti yaşadı. Yaklaşık altı saat boyunca dünya çapında kullanıcılar, Facebook'a bağlı sosyal medya uygulamalarına erişemedi. Hal böyle olunca kullanıcılar mesajlaşmaya devam etmek ve sosyalleşmek için Twitter gibi alternatif uygulamalara geçti. Görünüşe bakılırsa bu sürede yıldızı parlayan isimlerden biri de Telegram oldu.

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MİLYONLARCA YENİ KULLANICI TELEGRAM'A KATILDI

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un açıklamasına göre platform, pazartesi günü yaşanan büyük Facebook kesintisi sırasında 70 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandı. Durov, dünya çapında insanların yaklaşık altı saat boyunca önemli mesajlaşma servislerinden yoksun kaldığını da söyledi.

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WhatsApp ve Telegram'ın rakibi olan Signal de platforma milyonlarca yeni kullanıcının katıldığını söylemişti.

Ayrıca Durov, Amerikalı bazı kullanıcıların yavaşlama ile karşılaşmış olabileceğini, ancak platformun kullanıcıların büyük bölümünde normal şekilde çalıştığını da belirtti.

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Telegram kısa süre önce bir milyar indirmeyi aşmıştı.

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facebook sosyal medya whatsapp Telegram
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