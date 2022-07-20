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Facebook'tan Afganistan kararı! Bazı hesaplar kapatıldı

20.07.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook'tan Afganistan kararı geldi. Meta çatısı altındaki Facebook, Taliban hükümetinin televizyon kanalı (RTA) ve haber ajansı Bakhtar'ın hesaplarını kapattı.

Facebook'tan Afganistan kararı! Bazı hesaplar kapatıldı

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook'un, Afganistan'da Taliban hükümetinin televizyon kanalı (RTA) ve haber ajansı Bakhtar'ın hesaplarını kapattığı bildirildi.

Taliban hükümeti Haber Ajansı (Bakhtar), Facebook'un, Bakhtar'ın resmi hesabını kapattığı açıkladı.

BAKHTAR: FACEBOOK'UN TÜM KURALLARINA UYGUN YAYIN YAPIYORUZ

Bakhtar'ın, Facebook'un tüm kurallarına uygun yayın yaptığı kaydedilen açıklamada, amaçlarının net ve kapsayıcı bilgileri okurlarına ulaştırmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Facebook'un aldığı bu kararın Afganları basın özgürlüğü hakkından mahrum bırakmak olduğu bildirildi.

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Öte yandan Afganistan hükümet televizyon kanalı Başkanı Ahmadullah Vasik, Facebook tarafından nedensiz şekilde RTA televizyon kanalına ait Farsça ve Peştuca hesaplarının kapatıldığını ve bu kararın basın özgürlüğü yasasına aykırı olduğunu söyledi.

RTA'nın Afgan halkının sesi olduğunu vurgulayan Vasik, Facebook idaresinin kapattığı hesapları yeniden açmasını istediklerini belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook Afganistan
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