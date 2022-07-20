Bulmaca gibi gelişme! Meta adlı bir şirket, Facebook iken adını değiştiren Meta'ya dava açıyor: Nedeni ise Meta

Facebook adını Meta olarak değiştirdiğinde bunun en büyük nedenlerinden biri olarak metaverse gösteriliyordu. Meta ismi kamuoyunca kısa sürede benimsendi. Ancak Facebook'un Meta adını almasıyla mağdur olan bir taraf olduğu ortaya çıktı.

META, META'YA DAVA AÇIYOR

Meta (veya Meta.is) adlı bir şirket, yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in isim değişikliğinin şirketin markasını ihlal ettiğini iddia ederek, ticari marka ihlali nedeniyle Facebook iken adını değiştiren Meta'yı dava edeceğini duyurdu.

Şirket, "28 Ekim 2021'de Facebook,on iki yılı aşkın bir süredir inşa etmek için kanımızı, terimizi ve göz yaşımızı döktüğümüz META markamıza ve adımıza el koydu. Sekiz ay boyunca Facebook ile iyi niyetle müzakere etmeye çalıştıktan sonra, onlara karşı dava açmaktan başka seçeneğimiz kalmadı." şeklinde konuştu.

Şirket, son olarak "Bu zorlu bir yolculuk olacak ve desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi. Şimdi herkes iki şirket arasındaki bu sorunun nasıl çözüleceğini merak ediyor.

