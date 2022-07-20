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  4. Bulmaca gibi gelişme! Meta adlı bir şirket, Facebook iken adını değiştiren Meta'ya dava açıyor: Nedeni ise Meta

Bulmaca gibi gelişme! Meta adlı bir şirket, Facebook iken adını değiştiren Meta'ya dava açıyor: Nedeni ise Meta

20.07.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal ağ şirketi Facebook ekim ayında adını Meta olarak değiştirmişti. Ancak Meta (veya Meta.is) isimli başka bir şirket, adını Meta olarak değiştiren Facebook'a dava açmaya karar verdi. Bulmaca çözüyormuş gibi hissettiren bu gelişmenin nedeni ise Mark Zuckerberg liderliğindeki Facebook'un Meta adını kullanması oldu.

Bulmaca gibi gelişme! Meta adlı bir şirket, Facebook iken adını değiştiren Meta'ya dava açıyor: Nedeni ise Meta

Facebook adını Meta olarak değiştirdiğinde bunun en büyük nedenlerinden biri olarak metaverse gösteriliyordu. Meta ismi kamuoyunca kısa sürede benimsendi. Ancak Facebook'un Meta adını almasıyla mağdur olan bir taraf olduğu ortaya çıktı.

META, META'YA DAVA AÇIYOR

Meta (veya Meta.is) adlı bir şirket, yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in isim değişikliğinin şirketin markasını ihlal ettiğini iddia ederek, ticari marka ihlali nedeniyle Facebook iken adını değiştiren Meta'yı dava edeceğini duyurdu.

Şirket, "28 Ekim 2021'de Facebook,on iki yılı aşkın bir süredir inşa etmek için kanımızı, terimizi ve göz yaşımızı döktüğümüz META markamıza ve adımıza el koydu. Sekiz ay boyunca Facebook ile iyi niyetle müzakere etmeye çalıştıktan sonra, onlara karşı dava açmaktan başka seçeneğimiz kalmadı." şeklinde konuştu.

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Meta'da yüzler gülmüyor! 2012'den bu yana...Meta'da yüzler gülmüyor! 2012'den bu yana...

Şirket, son olarak "Bu zorlu bir yolculuk olacak ve desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi. Şimdi herkes iki şirket arasındaki bu sorunun nasıl çözüleceğini merak ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Mark Zuckerberg
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