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Facebook'tan çağrı: Beni hack'leyin

13.12.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook beni hackleyin çağrısı yaptı. Şirket özellikle şu sıralar çok fazla donanım piyasaya sunuyor. Piyasaya sunulan ürünlerin bazı hatalara sahip olduğu biliniyor. Fakat burada asıl önemli olan uzman kişilerin hataları tespit edebilmesi.

Facebook'tan çağrı: Beni hack'leyin

Facebook elbette bir güvenlik ekibine sahip. Fakat bu pek yeterli olmuyor. Dışarıdan bir gözlemcinin sitenin donanım ve uygulamalarını incelemesi gerekiyor. Quest 2, Portal ve Ray-Ban Stories için hata bulan geliştiricilere çeşitli ödüller dağıtılıyor. Bu ödüllerin en az 500 dolar ile başladığı biliniyor.

HATA TESPİTİ YAPIP ÖDÜL KAZANMA ŞANSI

Facebook bilgisayar korsanlarına açık bir şekilde çağrıda bulunarak hata tespiti yapmalarını istedi. Bu hata tespiti ile birlikte çeşitli para ödülleri verilecek. Bu ödüllerin en büyük ödeme limiti ise 30 bin dolar. Fakat kritik bir açık bulan kişiler bundan daha fazlasını kazanabilir.

Facebook tarafından verilecek olan ödüllerin miktarı tamamen tespit edilen açığın ne kadar kritik olduğu ile ilgili. Eğer tespit edilen bu açık çok fazla kritikse Facebook şirketi para ödülünü ona göre arttıracak. 2011 yılından beri ödül programını devam ettiren Facebook yaklaşık olarak 10 yıl içerisinde toplamda 2 milyon dolar civarında ödül dağıttı.

Facebook'un beni hack'leyin çağrısı karşılık bulmuş gibi görünüyor. Şirkete bu alanda çok fazla başvuru yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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