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  4. Facebook'tan çarpıcı açıklama: Çinli bilgisayar korsanları Uygurları hedef alıyor

Facebook'tan çarpıcı açıklama: Çinli bilgisayar korsanları Uygurları hedef alıyor

24.03.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal paylaşım platformu Facebook, Çinli bilgisayar korsanlarının, ülke dışında yaşayan Uygur kökenli aktivistler, gazeteciler ve muhalifler hakkında casusluk yapmak için sahte hesaplar üzerinden, siber saldırılar düzenlediğini açıkladı. Facebook, söz konusu siber saldırıların sorumlusu direk olarak söylemese de Çin hükümetini işaret etti.

Facebook'tan çarpıcı açıklama: Çinli bilgisayar korsanları Uygurları hedef alıyor

Facebook'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Özellikle Türkiye, Kazakistan, ABD gibi ülkelerde yaşayan Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur kökenliler ve diğer Müslüman azınlıklar arasındaki aktivistler, gazeteciler ve muhalifler hedef alındı." denildi.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM BULAŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Açıklamada, Çinli korsanların, hedef aldıkları kişilerin elektronik cihazlarına gözetleme yapabilecek kötü amaçlı yazılımlar bulaştırmaya çalıştıkları kaydedildi. Korsanların, kötü amaçlı yazılımları, Uygurlar arasında popüler bazı haber sitelerinin linklerini taklit etmek yoluyla paylaşarak yaptıklarına dikkat çekildi.

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SAHTE HESAPLAR OLUŞTURMUŞLAR

Çinli korsanların, hedefledikleri insanlarda güven oluşturarak gönderdikleri kötü amaçlı bağlantılara tıklamaları için Facebook'ta gazeteci, öğrenci, insan hakları savunucusu veya Uygur topluluğunun üyeleriymiş gibi sahte hesaplar oluşturduğu vurgulandı.

DOLAYLI OLARAK ÇİN HÜKÜMETİ İŞARET EDİLDİ

Facebook, söz konusu siber saldırıların sorumlusu olarak direk Çin hükümetine suçlamasa da ilgili bilgisayar korsanlarının "iyi kaynaklara sahip ve ısrarlı bir operasyon özellikleri taşıdığına" işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Çin

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