Facebook'tan şok 'koronavirüs' yasağı!

Facebook 2 milyarı aşan kullanıcıya sahip. Sosyal medya devi, 2 milyardan fazla kullanıcısına her gün binlerce reklam gösteriyor ve bu sayede bir gelir elde ediyor. Fakat Facebook'ta son zamanlarda koronavirüs salgını hakkındaki reklamlarda büyük artış göründü. Virüs hakkında reklamları inceleyenler, aslında reklamların salgın hakkındaki gerçek bilgileri aktarmadıklarını ve Facebook kullanıcılarını aldattıklarını fark ettiler. Dev sosyal medya platformu, son zamanlarda artan bu duruma kayıtsız kalamadı ve dezenformasyon içerikli reklamlara bir dur deme kararı aldı.

FACEBOOK KORONAVİRÜS REKLAMLARINI ENGELLEDİ

Facebook ilk olarak koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgiler içeren reklamları engelleyeceğini duyurdu. Bu kararın ardından Facebook, 'koronavirüse karşı kesin çözüm' veya 'koronavirüs salgınından bu ilaç ile korunun' gibi cümlelerle yayınlanan reklamlara da el attı ve bunları da engelleme kararı aldı.

BU FACEBOOK'UN İLK MÜCADELESİ DEĞİL

Koronavirüs salgınına deyim yerindeyse savaş açan Facebook'un bu kararı aslında yeni değil. Sosyal medya platformu sahibi olduğu Instagram'da da bilgi denetleyicilerini kullanarak Instagram'daki yanlış bilgilendirmelerin önüne geçebilmeyi amaçlıyor. Ancak yine de bazı fırsatçı reklamverenler çeşitli yollardan kullanıcılara ulaşarak onları koronavirüs salgınından korunmanın yolu bahanesiyle kandırmaya devam ediyor.

