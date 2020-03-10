Facebook ve Instagram anlaştı: Çapraz hikaye paylaşımı geliyor!

Facebook Instagram üzerinde çeşitli geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Daha önce hikayeler dahil birçok özelliği platforma getiren Facebook, bu anlamda kullanıcıları oldukça mutlu etti. Kullanıcıların Instagram hikayelerinden bu denli memnun olduğunu Instagram'ın günlük milyonlarca görüntüleme alan hikaye istatistiklerinden anlayabilmek mümkün. İnanılmaz bir şekilde etkileşim alan hikayeler özelliği, hal böyle olunca Facebook'un kendi bünyesine de katıldı. Daha sonra Facebook kendi çatısı altında bulunan WhatsApp dahil diğer uygulamalara da hikayeler özelliğini getirdi. Bu durum ise Facebook'a karşı uygulamaları tek tipleştirdi gibi eleştilerin yükselmesine neden oldu. Fakat Facebook bu eleştileri pek dikkate almadı. Facebook'un getirmeye hazırlandığı son özellik de bunu kanıtlar nitelikte.

FACEBOOK HİKAYELERİ INSTAGRAM'A GELİYOR

Facebook daha önce Instagram hikayelerinin Facebook'ta paylaşılabilmesini sağlayan bir özelliği Instagram'a getirmişti. Facebook şimdi ise her zaman olduğu gibi aynı özelliği kendi bünyesine katacak ve Facebook hikayeleri Instagram'da paylaşılabilecek. Facebook hikayelerini Instagram'da paylaşmak ise oldukça kolay olacak. Aktarıldığına göre Facebook hikaye paylaşım kısmında gizlilik seçeneğinde ''Hikayeyi Instagram'da Paylaş'' seçeneği çıkacak ve bu seçenek sayesinde Facebook hikayeleri aynı anda Instagram'da da paylaşılacak.