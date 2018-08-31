Facebook Watch kullanıma sunuldu!

Geçtiğimiz yıl ABD'de piyasaya sürülen Facebook Watch isimli video izleme ve kaynaşma platformu, şimdi de tüm kullanıcılar için kullanıma sunuldu.
Facebook, geçtiğimiz sene ABD'de yayınladığı Facebook Watch isimli video servisini dünya genelinde kullanıma sundu. Uygulama, sizin ve arkadaşlarınızın genel olarak izlemeyi sevdiğiniz videolara göre şekillenen bir altyapı sunuyor.
Bununla da sınırlı olmayan platform, içerik oluşturucuların videolarını hem canlı, hem de kayıtlı olarak gösterilebilecek ve ayrıca 'En çok konuşulanlar, İnsanlar gülüyor ve Arkadaşlarım ne izliyor' gibi farklı kategoriler de sizlere sunacak.
Facebook Watch artık kullanılabilir halde!
Böylelikle zevklerinize göre eğlenceli veya farklı kategoride bulunan videolara daha rahat bir şekilde erişebileceksiniz.
Facebook, ABD’de 50 milyondan fazla insanın ayda en az 1 dakika video seyrettiği ve 2018'in başından beri seyredilen video süresinin 14 kat arttığını duyurdu. Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Facebook, Ad Breaks programını da genişletme kararı aldı.
Böylelikle, blog yayınına kıyasla daha fazla iş ortağı videolarından para kazanabilecek, İçerik Oluşturucu Stüdyosu'ndaki Sayfalar için yeni bilgiler, araçlar ve öneriler sunabilecek.
Kaynak: Teknolojioku
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