HABER

Facebook Watch kullanıma sunuldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

Facebook, geçtiğimiz sene ABD'de yayınladığı Facebook Watch isimli video servisini dünya genelinde kullanıma sundu.

Facebook Watch kullanıma sunuldu!

Geçtiğimiz yıl ABD'de piyasaya sürülen Facebook Watch isimli video izleme ve kaynaşma platformu, şimdi de tüm kullanıcılar için kullanıma sunuldu.

Facebook, geçtiğimiz sene ABD'de yayınladığı Facebook Watch isimli video servisini dünya genelinde kullanıma sundu. Uygulama, sizin ve arkadaşlarınızın genel olarak izlemeyi sevdiğiniz videolara göre şekillenen bir altyapı sunuyor.

Bununla da sınırlı olmayan platform, içerik oluşturucuların videolarını hem canlı, hem de kayıtlı olarak gösterilebilecek ve ayrıca 'En çok konuşulanlar, İnsanlar gülüyor ve Arkadaşlarım ne izliyor' gibi farklı kategoriler de sizlere sunacak.
Facebook Watch artık kullanılabilir halde!

Böylelikle zevklerinize göre eğlenceli veya farklı kategoride bulunan videolara daha rahat bir şekilde erişebileceksiniz.

Facebook, ABD’de 50 milyondan fazla insanın ayda en az 1 dakika video seyrettiği ve 2018'in başından beri seyredilen video süresinin 14 kat arttığını duyurdu. Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Facebook, Ad Breaks programını da genişletme kararı aldı.

Böylelikle, blog yayınına kıyasla daha fazla iş ortağı videolarından para kazanabilecek, İçerik Oluşturucu Stüdyosu'ndaki Sayfalar için yeni bilgiler, araçlar ve öneriler sunabilecek.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERABD'li doktordan ölümle ilgili korkunç açıklama!ABD'li doktordan ölümle ilgili korkunç açıklama!
Xperia XZ3 tanıtıldı!Xperia XZ3 tanıtıldı!
“Bilgisayarınız başkasının silahı olabilir”“Bilgisayarınız başkasının silahı olabilir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Facebook Facebook watch

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IFA 2018: Huawei, yeni işlemcisi Kirin 980'i tanıttı! İşte Kirin 980'nin tüm özellikleri

IFA 2018: Huawei, yeni işlemcisi Kirin 980'i tanıttı! İşte Kirin 980'nin tüm özellikleri

Axon 9 Pro aklınızı başınızdan alacak!

Axon 9 Pro aklınızı başınızdan alacak!

En iyisi isteyen oyuncular için: Honor Play!

En iyisi isteyen oyuncular için: Honor Play!

Spider-Man Türkiye'de oyuncular ile buluşuyor!

Spider-Man Türkiye'de oyuncular ile buluşuyor!

Honor Magic 2 sonunda duyuruldu!

Honor Magic 2 sonunda duyuruldu!

Xperia XZ3 tanıtıldı!

Xperia XZ3 tanıtıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.