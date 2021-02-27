Facebook yeni tartışma ile gündemde

Facebook karar üzerine haber kaynaklarını geri çekti. Hadi gelin konuyla alakalı merak edilen tüm detaylara birlikte bakalım.

Facebook yeni tartışma başlatarak yine gündeme bomba gibi oturmayı başardı. Bu sefer Avustralya merkezli medya organları hedef tahtasındaydı. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde ilginç bir restleşme yaşanmıştı. Facebook, Avustralya’nın medya organları ile ödeme krizine girdi.

Avustralya’da çıkan bir yasaya göre haber linkleri paylaşmak onlara ücret ödemeyi gerekli kılacak. Yani bir sosyal medya platformu olsanız bile yine de paylaştığınız haber linkleri için siteye ödeme yapmanız gerekiyor.

Normal şartlarda Facebook platformu üzerinden bazı haber kaynaklarını görmeniz mümkün. Bu haber kaynakları tüm dünyadan eşit şekilde getirilerek önümüze koyuluyor. Avustralya telif hakları gerekçesiyle bu tür haber linklerini paylaşılmasını ücretli kategorisine yerleştirmişti.

Facebook, “Bu durum, sırf insanlar arabalarında radyo dinlemek isteyebilir diye otomobil üreticilerinin radyo istasyonu kurmaya zorlamak gibi” diyerek konuyu netleştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada haber sitelerinin platformdan paylaşılan linklerle reklam yaptığını ancak bunun kendileri için sorun olmadığını ifade etti.