HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook yeni tartışma ile gündemde

Facebook yeni tartışma ile gündemde

27.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Facebook yeni tartışma ile gündemde

Facebook karar üzerine haber kaynaklarını geri çekti. Hadi gelin konuyla alakalı merak edilen tüm detaylara birlikte bakalım.

Facebook karar üzerine haber kaynaklarını geri çekti. Hadi gelin konuyla alakalı merak edilen tüm detaylara birlikte bakalım.
Facebook yeni tartışma başlatarak yine gündeme bomba gibi oturmayı başardı. Bu sefer Avustralya merkezli medya organları hedef tahtasındaydı. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde ilginç bir restleşme yaşanmıştı. Facebook, Avustralya’nın medya organları ile ödeme krizine girdi.

Avustralya’da çıkan bir yasaya göre haber linkleri paylaşmak onlara ücret ödemeyi gerekli kılacak. Yani bir sosyal medya platformu olsanız bile yine de paylaştığınız haber linkleri için siteye ödeme yapmanız gerekiyor.

Normal şartlarda Facebook platformu üzerinden bazı haber kaynaklarını görmeniz mümkün. Bu haber kaynakları tüm dünyadan eşit şekilde getirilerek önümüze koyuluyor. Avustralya telif hakları gerekçesiyle bu tür haber linklerini paylaşılmasını ücretli kategorisine yerleştirmişti.

Facebook, “Bu durum, sırf insanlar arabalarında radyo dinlemek isteyebilir diye otomobil üreticilerinin radyo istasyonu kurmaya zorlamak gibi” diyerek konuyu netleştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada haber sitelerinin platformdan paylaşılan linklerle reklam yaptığını ancak bunun kendileri için sorun olmadığını ifade etti.

Şirket bu gelişmeler ile birlikte kendisinin de potansiyel gelir kaynağı olduğunu belirtti. Çoğu haber sitelerinin kendi platformlarına uyum sağladığını belirtirken bir kısmının henüz uyum sürecini geçemediğini ifade etti. Ayrıca Facebook haberlerin ücretli bir şekilde paylaşılacağı Facebook haberler sekmesi hatırlatması yaptı.

İnternetten telefon sipariş etti bakın kutudan ne çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERLady Gaga'ya güzel haberLady Gaga'ya güzel haber
Bill Gates'ten Android telefon açıklaması! Nedenini paylaştıBill Gates'ten Android telefon açıklaması! Nedenini paylaştı
Facebook dondurma işlemi nasıl yapılır? Hesap silme ve dondurma aşamalarıFacebook dondurma işlemi nasıl yapılır? Hesap silme ve dondurma aşamaları
Anahtar Kelimeler:
facebook
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

RedmiBook Pro 14 ve 15 nihayet tanıtıldı

RedmiBook Pro 14 ve 15 nihayet tanıtıldı

Bill Gates'ten Android telefon açıklaması! iPhone yerine neden Android tercih ediyor?

Bill Gates'ten Android telefon açıklaması! Nedenini paylaştı

Airbus hibrit elektrikli uçak teknolojisi üzerine çalışıyor

ABD'li şirket çalışmaya başladı! Havacılıkta devrim

Jon Prosser ima etti: Google katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor!

Ünlü analist sinyalini verdi: Yeni rakip geliyor!

Telegram'a yeni özellik geldi, WhatsApp'a rakip oldu!

Yeni adımını attı, WhatsApp'a rakip oldu!

TikTok kabul etti! Gizlilik davası nedeniyle 92 milyon dolar ödeyecek

TikTok kabul etti! Milyonlarca dolar ödeme yapacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.