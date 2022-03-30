Facianın eli kulağında! Ukrayna Rusya'yı uyardı: 'Risk var, hemen çekilin'

Ukrayna Başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin faaliyet göstermeyen Çernobil Nükleer Enerji Tesisi'nde mühimmat patlaması riski olduğunu ve tesisi işgal eden Rus güçlerinin hemen geri çekilmeleri gerektiğini belirttiğini açıkladı.

Vereshchuk, ayrıca Ukrayna'nın dün İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde Rusya'dan, saldırılardan en çok etkilenen köy ve kentlerden 97 insani koridor açılmasına izin vermesini de talep ettiğini de açıkladı.

Vereshchuk, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yasak bölge olan Çernobil'in silahsız hâle getirilmesi için derhal önlem almasını ve yeniden bir nükleer felaketin yaşanması riskini en aza indirmek için bölgeye özel bir BM görevi başlatmasını talep ediyoruz" dedi.

(Reuters)

