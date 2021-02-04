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  4. Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladı

Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladı

04.02.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin, "Gençlerimizi ve üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden ve Vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Altun'un sosyal medya hesabından, "Boğaziçi Üniversitesindeki abluka girişimi ve yasa dışı gösteriler"e ilişkin, videolu İngilizce mesaj paylaştığı belirtildi.

Altun'un "Boğaziçi'nde neler oluyor? Gençlerimizi ve üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden ve Vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanarak paylaştığı videolu mesajın, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın açıklamalarına cevap niteliği taşıdığı kaydedildi.

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Mesajında, bazı kişilerin Boğaziçi Üniversitesine ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla 'ilgiliymiş gibi' davranmayı bırakalım. Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadı. Bunun üzerine küçük ve radikal bir grup, rektörlük binasının çevresini sardı, çıkışları kapattı ve binayı işgal etmeye kalktı. Dolayısıyla polisten müdahale etmesi istendi ve kanunlara karşı geldiği için gözaltına alınanlar oldu. İşlenen suçların arasında kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak ve kamu malına zarar vermek var. Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez."

"TÜRKİYE'NİN ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE SÜREGELEN BİR SORUN OLMUŞTUR"

"Ne yazık ki radikalleşme, Türkiye'nin üniversite kampüslerinde süregelen bir sorun olmuştur." ifadesini kullanan Altun, son yıllarda, aynı üniversitenin radikalleşmiş öğrencileri arasından PKK/YPG gibi terör örgütlerine katılanlar olduğunu aktardı.

Terör örgütlerinin gençleri ağlarına düşürdüğü karanlığa ışık tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Altun, küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstererek Boğaziçi Üniversitesinin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri kınadıklarını belirtti.

Altun, radikalleşme ile mesafelerini koruyan çoğunluktaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini selamlayarak mesajını bitirdi. (AA)

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