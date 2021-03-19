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Fahrettin Altun'dan CHP'li Özel'e tepki

19.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşmasına tepki göstererek, "Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır" dedi.

Fahrettin Altun'dan CHP'li Özel'e tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır."

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dünkü açıklamasında "Bugün Devlet Bahçeli çıkmış konuşuyor. Bütün muhalefete hakaret ediyor. Bize de ‘beşinci kol’ demiş. Bahçeli ve Erdoğan iki ayrı kişiler, ama tek prompterleri var. Prompterlerin kablosu saraya bağlı. Erdoğan ne derse papağan gibi birkaç gün sonra Bahçeli tekrarlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Özgür Özel CHP

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