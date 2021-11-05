Fahrettin Altun'dan 'Lütfi Elvan' açıklaması: Görevinin başındadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği, eski bakan Berat Albayrak'ın isminin yeniden gündemde olduğunu belirten haberlere ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

"BAKANIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır.Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.

Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!"

Hazine ve Maliye Bakanımız @lutfielvan görevinin başındadır.



Aşağıdaki sözde haber yalandır.



Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.



Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz! pic.twitter.com/VWhFLiPnGn — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 5, 2021



