Fahrettin Altun duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki hain saldırı sonrasında İstanbul'da güvenlik toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Irak'ın kuzeyinde bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensubu teröristlerce saldırı düzenlendi. MSB hain saldırıda 6 askerimizin şehit olduğunu, 7 askerimizin yaralandığını açıkladı.

Gerçekleşen hain saldırı sonrasında bugün İstanbul'da saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 12, 2024







