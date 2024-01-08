HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fahrettin Koca'dan Turhan Çömez'in 'Mossad ajanı doktor' iddiasına çok sert yanıt! 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap' başlığıyla paylaştı

Fahrettin Koca'dan Turhan Çömez'in 'Mossad ajanı doktor' iddiasına çok sert yanıt! 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap' başlığıyla paylaştı

08.01.2024 17:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Sağlık Bakanlığı'nda çalışan Mossad ajanı doktor' iddiasına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından "Haddi aşan sorumsuzlara cevap" başlığıyla paylaşım yapan Koca, "Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, temizlik görevlisidir" dedi.

Fahrettin Koca'dan Turhan Çömez'in 'Mossad ajanı doktor' iddiasına çok sert yanıt! 'Haddi aşan sorumsuzlara cevap' başlığıyla paylaştı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, MİT tarafından yapılan operasyonla yakalanan MOSSAD ajanlarından birinin, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Suriyeli sağlık personeli olduğunu iddia etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddialara sosyal medya hesabından çok sert yanıt verdi. "Haddi aşan sorumsuzlara cevap" başlığıyla paylaşım yapan Koca, "Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, temizlik görevlisidir" dedi.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

"Haddi aşan sorumsuzlara cevap

Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen MİT operasyonundan milletçe gurur duyduk. Yabancı uyruklu 15 şahıs tutuklandı, 12 şahıs adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı, 7 şahıs sınır dışı edildi.

İstihbarat Teşkilatımızın başarısıyla gurur duyarken, milli bir meselede bile fırsat kollayan bazı kişilerin Sağlık Bakanlığımızı hedef alan yalanına cevap vermek zorunda kaldık: Operasyon kapsamındaki şahıslar arasında, iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Eğer olsaydı, iddia sahipleri kendilerince sonuçlar çıkaracaklardı. Gerçek, olmasını istedikleri gibi değil.

Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, temizlik görevlisidir. Operasyon sonucu çıkarıldığı adli mercilerce, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakılmıştır. Mısır uyrukludur. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen Göçmen Sağlığı Merkezleri projesi kapsamında 2019’da işe alınmıştır. İşe alımı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik soruşturmasında olumsuz bulgu tespit edilmemiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kendisine 31 Ocak 2024’e kadar çalışma izni verilmiştir. Temizlik görevlisi şahıs bugüne dek hiçbir sağlık hizmetine dâhil olmamıştır.

Şahsın “doktor” olduğu iddiası “fırsat” değerlendirme girişimidir. Çünkü iddia sahipleri, yabancı uyruklu (Suriyeli) doktorların “Güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık aldıklarını” defalarca tekrarladılar. Defalarca tekrarladıkları sözlere artık inanıyor olabilirler. Onların kendi sözlerine inanıyor olması somut gerçeği değiştirmez. Bu sözlere karşı yeniden açıklama gerekmez.

Temizlik görevlisi şahsın bir biriminde çalıştığı Göçmen Sağlığı Merkezleri hakkında tartışma konusu edilmeleri sebebiyle bazı bilgiler vermeliyim. Geçici koruma altında olan sığınmacılara sağlık hizmetleri, AB ile ortak yürütülen proje kapsamındaki Göçmen Sağlığı Merkezlerinde veriliyor. Bu merkezlerde, sadece koruma altındaki yabancılara hizmet verilmektedir.

Göçmen Sağlığı Merkezlerinde, tüm kurumlarda olduğu gibi, yabancılara çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılmaktadır. Çalışma izni verilmemiş yabancı uyruklu biri Göçmen Sağlığı Merkezlerinde istihdam edilemez.

“Güvenlik soruşturması yapılmadan, hiçbir sınava tabi tutulmadan, diploma ve vatandaşlık alan” doktor diye bahsedilen, temizlik görevlisinin de bir anlamda “sahte doktor” haline getirildiği, böyle olması durumunda siyasi rant vaat eden iddia, şu yönüyle de şaşırtıcıdır: “Ajan olduğu tespit edilen şahıs İstanbul’da, Gazzeli hastaların tedavi edildiği bir Göçmen Sağlığı Merkezinde çalışıyormuş.” Gazzeli hastaların bu gibi yerlerde değil, Ankara’daki büyük hastanelerde tedavi edildiği herkesçe biliniyor.

Zaman kaybından ibaret gündemlere yol açanlar unutmasın: Milli istihbarat teşkilatının gurur verici başarısını başka konularla ilişkilendirerek yalan ve iftiraya sarılanların ayıbı kısa sürede ortaya çıkmıştır. Alışkanlık haline gelen yalanlarsa kişilerin kendi şahsiyetlerine suikastıdır.

Talep ettiğimiz, hakikate saygıdır!"

İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia!

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saat 02.00'de gelen telefonla hayatı değişti!Saat 02.00'de gelen telefonla hayatı değişti!
Hatay'da Ördekler suç örgütünün lideri eski boksör yakalandı!Hatay'da Ördekler suç örgütünün lideri eski boksör yakalandı!
Yeniden Refah'tan İstanbul hamlesi! Kulislere sızdı: O ismin adı geçiyorYeniden Refah'tan İstanbul hamlesi! Kulislere sızdı: O ismin adı geçiyor
Anahtar Kelimeler:
Turhan Çömez Fahrettin Koca Mossad
En Çok Okunan Haberler
Portakal'dan 'İstanbul' çıkışı! 'Şaka değil gerçek' diyerek duyurdu, Kurum sözleri gündem oldu: Erdoğan bu hatayı nasıl yaptı?

Portakal'dan 'İstanbul' çıkışı! 'Şaka değil gerçek' diyerek duyurdu, Kurum sözleri gündem oldu: Erdoğan bu hatayı nasıl yaptı?

Sözleri fragmana damga vurdu! 'Dominik polisi operasyon yapmış...'

Sözleri fragmana damga vurdu! 'Dominik polisi operasyon yapmış...'

Tevfik Göksu sürprizi! Aday gösterileceği yer belli oldu

Tevfik Göksu sürprizi! Aday gösterileceği yer belli oldu

Malatya'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Malatya'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Erdoğan ikinci kez anons edene kadar gözler onu aradı! İlginç anlar dikkatten kaçmadı

Erdoğan ikinci kez anons edene kadar gözler onu aradı! İlginç anlar dikkatten kaçmadı

Ekmek almaya giderken hastanelik oldu, sebebi şaşkına çevirdi

Ekmek almaya giderken hastanelik oldu, sebebi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.