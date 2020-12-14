Faik Öztrak'tan flaş açıklama: Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu da operasyona ortak edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'de ekonominin derin bir buhran içinde olduğunu savunarak, "Vatandaşlarımızın omuzuna yüklenen fatura, her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Enflasyon aldı başını gitti. Etin, peynirin olmadığı bir poşet bile, markette, 100 TL’den aşağı dolmuyor" dedi

'16 MADDEMİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Öztrak, esnaf için yapılacaklar listesini 17 madde halinde aylar önce sıraladıklarını bildirerek, "'Devlet, esnafın kira borçlarını ödesin' dedik. Nasıl asgari ücretin artmasını, nasıl emeklilere iki ikramiye verilmesini sağladıysak, şimdi nihayet, esnafın kirasını da devletin üstleneceği anlaşılıyor. Bugün kabineden buna ilişkin karar çıkacakmış. Kiraları devletin üstlenmesi evet; ama bu yetmez. Biz kira desteği dışında, 16 tedbir daha önermişiz. Bunların neredeyse tamamını diğer ülkeler yapmış, esnafını borç batağından kurtarmış. Dünyayı yeniden keşfetmeyin, siz de yapın. Biz diğer 16 maddemizin de takipçisi olacağız. Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.