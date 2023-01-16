Fare 1 milyon TL'ye mal oldu! Sosyal medyada paylaşılan görüntüler olay yaratmıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir simit fırınında kaydedilen görüntüler, adeta sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Vitrindeki ürünlerin üzerinde farenin gezdiği görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Ekiplerin hızla harekete geçtiği olayda işletme mühürlenmişti. Son olarak işletmenin baştan sona yenilenerek yeniden faaliyetlerine başladığı öğrenildi. Tadilat maliyetinin 500 bin TL olduğu ifade edilirken kapalı kaldığı sürede yapılamayan satışlardan da işletmenin 500 bin TL zararının olduğu aktarıldı. Buna göre farenin işletmeye maliyetinin toplamda 1 milyon TL olduğu belirtildi. Simit fırını tekrar hizmet vermeye başladı.

"FARENİN BİZE MALİYETİ 1 MİLYON TL"

İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Öztrak Caddesi'nde kilitli halde bulunan işletmenin raflarında farenin gezdiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımış, mühürlendikten sonra iş yerinde tadilat çalışmaları başlamıştı. Yaklaşık 10 günlük tadilat çalışmasının ardından yeniden üretime başladıklarını kaydeden firma yetkilisi Mehmet Arıcı, "Günlük 10 bine yakın simit üretimimiz var. Yaklaşık 10 gündür de üretim yapmıyoruz. Farenin bize rakamsal maliyeti 1 milyon TL civarında oldu" dedi.

"İSTEMEYEREK BÖYLE BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Yaklaşık on günlük tadilatın ardından önceki gün simit fırınında yeniden üretim yapılmaya başladı. Müşterilerden ve Çerkezköy halkından özür dileyen firma yetkilisi Mehmet Arıcı, talihsiz bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "İstemeyerek böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. İşletmemizi tekrar düzenledik ve bir tadilat yaptık. İş yerimizi tekrar güzel bir noktaya getirdik, müşterilerimize yeniden hizmet vermeye başladık" diye konuştu.

"TÜM İŞLETMEYİ BAŞTAN SONA YENİLEDİK"

15 yıldır Çerkezköy’de hizmet verdiklerini söyleyen Arıcı, "Böyle bir durumu ne yaşadık ne de müşterilerimize yaşattık. Böyle bir durum ilk defa başımıza geldi. Tüm işletmeyi baştan sona yeniledik" şeklinde konuştu. Benzer bir olayın yaşanmaması için gereken tüm önlemleri aldıklarını da söyleyen Arıcı, "İlaçlamamızı, tarımsal konudaki ilaçlamaları, dezenfeksiyonları ve yenilemeleri yaptık" ifadelerini kullandı.

FARENİN TEMAS ETTİĞİ ÜRÜNLER İMHA EDİLMİŞ

Olayı gece saat 02.00 sıralarında duyduklarını ve 03.00’te dükkanda olduklarını söyleyen Arıcı, "Bütün ürünleri imha ettik. Zabıta ekiplerini arayıp kendilerine görüntü aldırdık. Kamera kayıtlarını ve ürünleri zabıta ekiplerine teslim ettik ve ürünleri imha ettiler. O gün tezgahta satış yapmadık" ifadelerine yer verdi.

"KAMERA KAYITLARINDA FARENİN KIRIK NOKTADAN GİRDİĞİ GÖRÜNÜYOR"

Öztrak Caddesi’nde devam eden rögar çalışmasından dolayı iş yerinin giriş kapısının kenarında kırık olduğunu ve farenin kırık noktadan içeriye girdiğini dile getiren Arıcı, "Bizim de ihmalimiz var tabii ki. Biz sadece belediyeyi suçlamıyoruz. Yol çalışması düzeldi biz de iş yerimize tadilat yaptırdık çok güzel bir görüntü oldu bu işin sonunda. Zaten kamera kayıtlarında farenin kırık noktadan girdiği görünüyor. Dükkanda yaşamıyor. Bir taneymiş, etrafta burada yaşadığına dair herhangi bir kalıntı yok. O gece ürünleri imha ettiğimiz için dükkanı kapatma gereği duymadık. Zabıta Müdürlüğünü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini kendimiz çağırdık. Yetkililer buraya geldiler ve o hayvanın burada yaşamadığını gördüler" açıklamasında bulundu.

"10 GÜNDÜR ÜRETİM YAPMIYORUZ"

15-20 kişilik bir ekipler çalıştığını da söyleyen Arıcı, "Günlük 10 bine yakın simit üretimimiz var. Yaklaşık 10 gündür de üretim yapmıyoruz. Farenin bize rakamsal maliyeti 1 milyon TL civarında oldu. Sadece dükkana maliyeti 500 bin TL oldu, personelimizin giderlerini vs. üzerine koyduğumuz zaman bize zararı 1 milyon TL civarında oldu. Çok üzücü, çok zor bir durum. Hiçbir esnafımız bu durumla karşı karşıya kalmasın. Elimizden de bir şey gelmedi o an, tabii ki böyle bir şey olsun istemezdik, kimse istemez" dedi. (İHA)