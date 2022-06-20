Fark etmeden yanlış yapıyor olabilirsiniz! Tüm sağlığınızı etkiliyor

Vücutta olması gerekenden fazla olan veya vücuda zararlı olan maddeler idrar yolu ile dışarı atılıyor. Sağlık için düzenli olarak su içmek ve işemek gerekiyor. Ancak işemenin de çeşitli yolları bulunuyor. ABD’de yaşayan Teresa Irwin doğru işeme hakkında bilgi verdi. Verdiği bilgiler birçok kullanıcıyı şaşırtarak büyük ilgi gördü. Dr. Irwin genel olarak mesane sağlığını iyileştirmek için püf noktalarını paylaştı.

MESANE SAĞLIĞINIZ İÇİN İYİ BESLENİN

“Mesaneyi tahriş edici gıdalardan uzaklaşın ve mesane dostu gıdaları hayatınıza yerleştirin. Kahve, gazlı içecekler yapay tatlandırıcılar ve alkol mesanenizi tahriş eden gıdalardandır. Bütün bu içeceklerden kurtulmasanız bile ölçülü olarak tüketmeniz gerekmektedir.”

TUVALETE GİTMEYİ ERTELEMEYİN

“Etkili tuvalet zamanına sahip olun, kadınların işemesi için sağlıklı miktar günde yaklaşık dört ila yedi defadır. Tuvalete gitmek için çok uzun süre beklerseniz, istemeden beyninizi, ne zaman gitmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olan mesane sinyallerini görmezden gelmesi için eğitebilirsiniz.”

DOĞRU POZİSYONU BULUN

Dr. Irwin işemek için tam bir dakika ayırmanızı ve bunu doğru pozisyonda yapmanızı söylüyor. "Birçok kadın mesanesini tamamen boşaltmak için zaman ayırmaz, işemek için acele ettiğinizde, çevredeki kaslara baskı uygulayacak güçlü bir akıntıya sahip olmanıza neden olabilir. Birçok kadına tuvalete dik oturarak işemesi öğretilir, bu da idrarın bir kısmının mesanede kalmasına neden olur. Bu sorunu önlemek için en popüler pozisyona kovboy pozisyonu diyorum, dirseklerinizi diz kapaklarınızın üzerine koymak için öne eğilmeniz yeterlidir (ayaklarınızı yerde düz tutmaya dikkat edin."

HAPŞIRIRKEN SIKIN

Son ipucu mesanenizi hapşırırken sıkmaktır. Mesaneyi sıkmak baskıya karşı koymak için bir kasılma oluşturarak pelvik tabanınızı güçlendirir.



