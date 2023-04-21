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Faruk Fatih Özer, İstanbul'a getirilmişti! Thodex soruşturmasında dikkat çeken detay: Polis 52 kilo altının peşinde

21.04.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edildi. Dün tarifeli uçakla İstanbul'a getirilen Özer, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hazırlanan iddianamede Özer'in vurgun paralarının bir kısmını altına çevirdiği belirtildi. Savcılık ve polisin, güncel piyasa değeri 3 milyar 335 milyon 74 bin lira olan 52 kilo 287 gram altının izini sürdüğü ifade edildi.

Faruk Fatih Özer, İstanbul'a getirilmişti! Thodex soruşturmasında dikkat çeken detay: Polis 52 kilo altının peşinde

Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye'ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran'a giden İnterpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Faruk Fatih Özer'in bulunduğu Air Albania Havayolları'nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, dün sabah 10.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

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DİKKAT ÇEKEN KUTU

Bu sırada uçağın yanaşacağı park pozisyonunda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Uçağın arka kapısından içeri giren polislerin, önce Özer'e ait olduğu belirtilen; içinde laptop, cep telefonu ve dijital materyallerin bulunduğu özel kutuyu teslim alması dikkat çekti.

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Dava dosyasına gireceği belirtilen laptop ile dijital materyallerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce inceleneceği öğrenildi.

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ARKA KAPIDAN İNDİRİLDİ

Faruk Fatih Özer'in giyim eşyalarının bulunduğu bir naylon poşet de yine polis tarafından uçaktan alındı. Uçağın arka kapısından indirilen Özer'in ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. İlk olarak D Terminaline getirilen Özer, buradaki pasaport işlemlerinin ardından yine güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilerek İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 'Adli Tabip'likte sağlık kontrolünden geçirilen Thodex'in kurucusu Özer ve beraberindeki polisler, buradan yürüyerek Emniyet Şube Müdürlüğü'ne geçti. Özer'i görmeye gelen iki avukatı da Emniyette hazır bulundu. İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Özer, dün saat 12.30 sıralarında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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POLİS 52 KİLO ALTININ PEŞİNDE

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geçen yıl hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer’in aralarında ağabeyi, ablası ve eşinin de bulunduğu 12 kişilik bir şebekeyle kurduğu Thodex borsası üzerinden dolandırdığı insanların parasını Ankara ve İstanbul’da 2 ayrı kuyumcuda altına çevirdiği belirtildi. Savcılık ve polisin, güncel piyasa değeri 3 milyar 335 milyon 74 bin lira olan 52 kilo 287 gram altının izini sürdüğü ifade edildi. Şebekenin, mağdurların hesaplarından çaldıkları paraların bir kısmını da soğuk cüzdan olarak adlandırılan taşınabilir belleklere aktardığı belirlendi. Şebeke içerisinde teknik ve organizasyonda en az Özer kadar etkin oldukları belirlenen Mesut Can Arbaz ve Ergün Acar’ın el koyulan dijitallerinden çalınan paraların diğer kısmına ulaşmaya çalışan emniyet ve savcılığın soruşturması devam ediyor.

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Thodex Faruk Fatih Özer

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