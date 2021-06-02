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Faset eklem hipertrofisi nedir, nasıl tedavi edilir?

02.06.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faset eklemler hipertrofik görünümdedir yazılı teşhisle kişilerin hayatına giren faset eklem hipertrofisi, omurga kanalının arka kısmında bulunan faset eklem adı verilen eklemlerin yaşla birlikte yıpranması nedeniyle hacim olarak büyümesi sonucu ortaya çıkar. Bu klinik durum nedeniyle omurganın hareketinden sorumlu olan eklemler ağrılara neden olur. Boyun bölgesinde ve bel bölgesinde, öne ve arkaya hareketten sorumlu olan faset eklemlerin hipertrofisi nasıl tedavi edilir?

Eklemlerin yıllar boyunca zorlanmasıyla, güçlü ve kuvvetli hale gelirler fakat güçlü ve kuvvetli hale gelen her organ büyür. Büyüyen bu eklemler aynı zamanda bir takım sinir yapıları da sıkıştırma riskini yaratırlar.

Faset eklemler, aynı zamanda ağrıya son derece duyarlı yapılardır. Omurganın arka kısmında bulunan bu hareketli eklemlerin yıpranması, kireçlenmesi, büyümesi durumunda bel ağrısı ortaya çıkar. Bu ağrı bazen bel fıtığını taklit edebilir.

Faset eklem ağrısı, belin yan kısmında oluşan bir ağrıyı ortaya çıkartır. Boyun bölgesinde ise yine boynun yan kısmında oluşan bir ağrı çıkartır.

Faset eklem hipertrofisini teşhis etmek için, normal röntgen filmleri ve bilgisayarlı tomografi incelemesi yapılması gerekmektedir. Ellili yaşlardan sonra en sık görülen sebeplerden bir tanesidir.

FASET EKLEM HİPERTROFİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ellili yaşlardan sonra bel ağrısının önde gelen sebeplerinden olan faset eklem hipertrofisinin tedavisi için cerrahi gerekmez. Cerrahi dışı ameliyatsız tedavi yöntemleri ile tedavisi yapılabilir.

Faset eklemler ağrıya duyarlı yapılardır. Diş hekimlerinin çürümüş bir dişin içerisinde kanal tedavisi yapması gibi, biz de faset eklemleri ağrıya karşı duyarsız hale getirebiliyoruz. Bu işleme faset denervasyonu adını veriyoruz.

Çok ince iğneler ile, lokal anestezi altında ekleme doğru giden sinirin bulunup yakılması işlemidir. Bu eklemin yakılması, hastaya hareket veya his kaybı getirmez, sadece faset eklemlerdeki ağrının ortadan kaybolmasına yardım eder.

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