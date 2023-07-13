Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü! Kılıçdaroğlu için çok sert sözler: "Sen kimsin ki! Vasat, yeteneksiz..."

Gazeteci Levent Gültekin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı iddialar siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, gazeteci Fatih Altaylı'dan zehir zemberek açıklamalar geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu için çok sert ifadeler kullanan Altaylı, 'Kemal Bey bir projedir' tezine inananların sayısının gün geçtikçe daha arttığını savundu. Kılıçdaroğlu'nun kendisi gittiğinde CHP'nin biteceğine inandığını söyleyen Altaylı, "Kemal Kılıçdaroğlu sen kimsin ki gittiğinde bu parti bitsin. Sen Türkiye'nin vasat bürokratlarından biri, yeteneksiz siyasetçilerinin de birincisisin" diye konuştu.

Kişisel YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

"KEMAL BEYİN PROJE OLDUĞUNA İNANANLAR ARTIYOR"

"'Kemal Bey bir projedir. Orada olmasının maksadı AK Parti'nin yolunu açmaktır. Kendi iradesi dışında hareket etmektedir' iddiası bana ulaştığında 'ben böyle bir şey olmaz, deli saçması' demiştim. Ama bugün geldiğimiz noktada Kemal Bey'in bir proje olduğuna inanların sayısında çok ciddi bir artış var.

"CHP'YE CİDDİ ANLAMDA ZARAR VERMEYE BAŞLADI"

Artık şunu görüyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye ciddi anlamda zarar vermeye başladı. Partiyi bir yerden bir yere götürmediği gibi götürme ihtimali olanlara da yol açmıyor ve kendisini de vazgeçilmez zannediyor. Kılıçdaroğlu'na sorarsanız kendisi gittikten sonra bu parti biter. Bu gerçekten akla izana, mantığa, zekaya uyan bir şey değil.

"KILIÇDAROĞLU SEN KİMSİN Kİ GİTTİĞİNDE CHP BİTSİN"

Kemal Kılıçdaroğlu sen kimsin ki gittiğinde bu parti bitsin. Sen Türkiye'nin vasat bürokratlarından biri, yeteneksiz siyasetçilerinin de birincisisin. Hiçbir yeteneğinin olmadığını da her geçen gün kanıtlıyorsun. Başarısız, yeteneksiz ve toplumda bir heyecan uyandırmayan birisisin. Niye orada oturuyorsun?"

'DUR DAHA YEREL SEÇİMİ DE KAYBEDECEK' YORUMLARI

Bugün artık kimsede Kılıçdaroğlu'nun iyi niyetine bir inanç kalmadı. Partiyi giderek garip noktalara çekiyor. Artık Kemal beyin orada oturmaması lazım ama belli ki orayı sevdi. Kemal Bey giderek kendini yıpratıyor. Sanki 'Dur daha yerel seçimi de kaybedecek. Ondan sonra bırakacak' diyenleri de haklı çıkarmaya çalışıyor"

LEVENT GÜLTEKİN NE DEMİŞTİ?

14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığını iddia ettiği bir konuşmayı aktaran gazeteci Levent Gültekin, "Kılıçdaroğlu’na adaylığı için bu ülke için son şans, bu şansı heba etme dedim. Kılıçdaroğlu bana 'Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok' dedi. 'Kemal Bey o zaman aday olma lütfen' dedim, bana 'Adaylığımı engelleme şansım yok' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP İDDİALARI YALANLADI

CHP İletişim Koordinatörlüğü açıklama yaparak ifadeleri "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.



