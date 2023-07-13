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CHP Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki o iddiaları yalanladı! Levent Gültekin: 'Kemal beyle yüzleşmeye hazırım'

13.07.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Levent Gültekin’in Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri Ankara kulislerine bomba gibi düşerken CHP’den konu ile ilgili açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun “Kazanamayacağını bile bile aday olduğunu" iddia eden Levent Gültekin'e CHP'den yanıt geldi. Konuşmadaki ifadeler için "tümüyle hayal ürünüdür" açıklaması yapıldı. CHP'den yapılan açıklamanın ardından Gültekin bir açıklama daha yaparak “Kemal beyle yüzleşmeye hazırım” dedi.

CHP Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki o iddiaları yalanladı! Levent Gültekin: 'Kemal beyle yüzleşmeye hazırım'

Seçim sonuçlarının ardından CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan ‘değişim’ talebi devam ediyor. Bu tartışmaların ışığında Gazeteci Levent Gültekin’in anlattıkları ise CHP’li seçmende adeta şok etkisi yaratmıştı.

14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığını iddia ettiği bir konuşmayı aktaran gazeteci Levent Gültekin, "Kılıçdaroğlu’na adaylığı için bu ülke için son şans, bu şansı heba etme dedim. Kılıçdaroğlu bana 'Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok' dedi. 'Kemal Bey o zaman aday olma lütfen' dedim, bana 'Adaylığımı engelleme şansım yok' dedi" ifadelerini kullandı.

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CHP İDDİALARI YALANLADI

CHP İletişim Koordinatörlüğü açıklama yaparak ifadeleri "hayal ürünü" olarak niteledi. CHP tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur. Uçurumun kenarında bir ülkeden, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır.”

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“KEMAL BEYLE YÜZLEŞMEYE HAZIRIM”

Gültekin, sosyal medya hesabından söz konusu açıklamaya karşın şunları yazdı:

“CHP’nin açıklaması üzerine zorunlu açıklama:

Bir partiyle ve onun genel başkanı ile polemiğe girmek istemem ama bugün gündem olan konuşmam Babala tv’de Kemal Beye dinletildiğinde “evet geldi, görüştüm saygı duyarım” dedi, bu görüşme iddiam hayal ürünüyse Kemal bey niçin “geldi, görüştük” dedi? Kaldı ki gerçek olmayan bir bilgiyi paylaşmak en hafif tabirle ahlak yoksunluğudur, böyle bir şey yapmak için bir nedenim de yok. Ama konu gerçekten netliğe kavuşturulmak isteniyorsa Kemal beyle yüzleşmeye hazırım.”

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Levent Gültekin

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