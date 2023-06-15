HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak öneri! 'NATO ve Avrupa Birliği’ne bel bağlamak yerine...'

Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak öneri! 'NATO ve Avrupa Birliği’ne bel bağlamak yerine...'

15.06.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, D-8’in 26’ncı kuruluş yıl dönümüne ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Çok konuşulacak bir öneride bulunan Erbakan, “NATO ve Avrupa Birliği’ne bel bağlamak yerine Türkiye’nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin bir araya gelmesiyle çok daha güçlü oluruz” dedi. İşte Erbakan'ın dikkat çeken o açıklamaları...

Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak öneri! 'NATO ve Avrupa Birliği’ne bel bağlamak yerine...'

Yeniden Refah Partisi lideri ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye’de 1,5 milyon diplomalı işsizin olduğunu söyleyen Fatih Erbakan köprü, yol ve ulaşım gibi hizmetlerin yanında fakirliğe de çözüm bulunmasını istediklerini belirtti.

Erbakan, “Türkiye’de 1 buçuk milyondan fazla diplomalı işsizimiz var. Van’a gidiyoruz seyyar satıcılık yapıyor mühendis gencimiz, Kars’a gidiyoruz çay ocağında garsonluk yapıyor endüstri mühendisi gencimiz, Kastamonu’ya gidiyoruz, Bolu’ya gidiyoruz gençlerimiz markette kasiyer olarak çalışıyor. Birçoğu İktisat Fakültesi okumuş İşletme okumuş gençler bunlar. Bu 1,5 milyon diplomalı işsiz gencin istihdam imkânı, 10 milyonluk işsizler ordumuza iş imkânı için 81 ilimize 681 Refah Projesi’ni sunduk. Evet köprüleri yolları havaalanlarını tünelleri yaptık bunlar çok güzel hizmetler ama fakirliğe yoksulluğa ve işsizliğe mutlaka çare üretmemiz lazım” diye konuştu.

‘BU ÜLKELER TÜRKİYE İÇİN MUAZZAM BİR PAZAR KONUMUNDA’

Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği gibi güçlere bel bağlaması yerine Türkiye’nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin birleşmesiyle çok daha güçlü hale geleceğini ifade eden Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

“57 Müslüman ülkenin Türkiye’nin öncülüğünde bir araya gelmesin istiyoruz. Kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu, güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü sayıldığı bir dünyanın kurulması için adımlar atacağız. Müslüman ülkelerle iş birliği yapıp da ne yapacaksın diyenlere söylüyorum. Dünyadaki petrol ve doğalgaz kaynaklarının çoğunluğu Müslüman ülkelerde. Dünyadaki toplam Uranyumun yüzde 40’ı bu Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki altın, gümüş, krom gibi madenlerin yarısı bu 57 Müslüman ülkenin kontrolünde. Dünyadaki su kaynaklarının yarısından fazlası bu Müslüman ülkelerin ellerinde. Türkiye için Muazzam bir pazar konumunda olan ülkeler bunlar. Biz 57 Müslüman ülke ortak hareket edersek, bu kaynakları bu güzellikleri zulme karşı sömürüye karşı kullanırsak o zaman zalimler karışımızda diz çökmek zorunda kalır. Avrupa Birliği NATO gibi güçlere bel bağlamak yerine kendi gücümüzle biz 57 Müslüman ülke olarak mücadele etmek istiyoruz.”

‘TÜM MAĞDURİYETLERİNİ MECLİSE TAŞIYACAĞIZ’

Fatih Erbakan, vatandaşların mağduriyetlerini meclise taşıyacaklarını kaydederek, “Seçim döneminde söz verdiğimiz üzere atanamayan öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için Uzman Çavuşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için polislerimizin mesai saatlerinin düzenlenmesi için belediyelerde çalışan işçilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi için kamu mühendislerimizin maaşlarının iyileştirilmesi için staj ve çıraklık mağdurlarının, mağduriyetinin giderilmesi için EYT’de 99 yılına takılan adaletsizliğe uğrayan mağdur olan mağdurlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için engellilerimizin dertlerine derman olabilmek için Kuran kursu hocalarımızın derdine derman olabilmek için ve yüz binin üzerinde diploma denklik mağduriyeti yaşayan vatandaşlarımızın dertlerine çözüm bulmak için mecliste elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Özdemir ilk kez açıkladı! "O akşam linç korkumdan söylememiştim"Cüneyt Özdemir ilk kez açıkladı! "O akşam linç korkumdan söylememiştim"
İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
4 bin liraya sevinirken 4 milyon liraya kavuştu4 bin liraya sevinirken 4 milyon liraya kavuştu
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği NATO Fatih Erbakan

En Çok Okunan Haberler

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler

19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler

Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"

Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"

Erdoğan'ın 'faiz' mesajı gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' sözleri

Erdoğan'ın 'faiz' mesajı gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' sözleri

Mahkemede şok sözler: 'Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti...'

Mahkemede şok sözler: 'Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti...'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.