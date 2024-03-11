Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ın 'zübük' ve 'gölge' çıkışına yanıt: Aslında şantajın dik alasıdır!

Yerel seçimlerde özellikle İstanbul'da kilit bir rol oynayacağı öngörülen Yeniden Refah Partisi'den Genel Beşkan Fatih Erbakan, önemli açıklamalarda buldu. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Erbakan, seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarının altını çizerken, Cumhur İttifakı'ndan da ayrıldıklarını söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN DIŞINDASINIZ DİYORLARSA DIŞINDAYIZ"

"Cumhur İttifakı'nda mısınız, değil misiniz?" sorusuna yanıt veren YRP lideri Erbakan, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememizden dolayı Cumhur İttifakı’nın dışında olduğumuzu değerlendiriyorlarsa onların değerlendirmesine katılalım biz de. Ama biz Cumhur’a girerken dedik ki; 'Noter makamı olacak parti değiliz. Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı’nda Cumhur saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok.' diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'daki mitingde kullandığı "Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz" sözlerine de yanıt verdi. Erbakan "Mantıklı görmüyorum. AK Parti'nin kampanya imkanlarından yararlanmıyoruz. Gölge derken neyi kastediyorlar?" dedi.

ŞANTAJ VE ZÜBÜK TARTIŞMALARI

Erdoğan'ın 'şantaj' ve 'zübük' çıkışına da değinen Erbakan şunları söyledi;

"Zübük; ilkesi ve duruşu olmayan, menfaati için şekilden şekile giren siyasetçi tipi. Öyle olunca üzerimize alınmıyoruz. Efkan Alan'nın 'Yeniden Refah’ın kazanma ihtimali yok. Ama CHP’nin kazanma ihtimali artıyor. Muhalefet belediyelerinin kazanmasına yardımcı oluyor' sözleri asıl siyasi şantaj. Bu seçmene ve bize bir şantaj olmuyor mu? 'Siz buna verirseniz, bak CHP gelir…' Aslında şantajın dik

alasıdır."

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