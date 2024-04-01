HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Milli Görüş'ün ayak sesleridir...' Fatih Erbakan "Türkiye'nin 3. partisi olduk" dedi, 2028 için 'iktidar' hedefini ortaya koydu

'Milli Görüş'ün ayak sesleridir...' Fatih Erbakan "Türkiye'nin 3. partisi olduk" dedi, 2028 için 'iktidar' hedefini ortaya koydu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.04.2024 00:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart seçim sonuçları sonrası kameraların karşına geçti. 14 Mayıs'taki seçimlere oranla oylarını yüzde 100 oranında artırdıklarını belirten Erbakan, "Yeniden Refah Parti'miz yüzde 6 oy oranına ulaşmış ve Türkiye'nin 3. partisi olmuştur" dedi.

'Milli Görüş'ün ayak sesleridir...' Fatih Erbakan "Türkiye'nin 3. partisi olduk" dedi, 2028 için 'iktidar' hedefini ortaya koydu

31 Mart seçim sonuçları sonrası kameraların karşına geçen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, açıklamalarda bulundu. Kameraların karşısına geçen Erbakan, partisinin seçimin yıldızı olduğunu söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Yozgat Belediyesi'ni kazandıkların belirten Erbakan, Türkiye'nin 3. partisi konumuna geldiklerini söyledi. Erbakan'ın "Bu sonuç Milli görüşün sadece ayak sesleridir." sözleri dikkat çekti.

YRP lideri Erbakan'ın açıklamaları şöyle;

  • -Seçim sürecinde canla başla mücadele eden tüm dava erlerini, adaylarımızı selamlıyorum. Gecemiz hayırlı olsun inşallah.

  • Yeniden Refah Parti'miz yüzde 6 oy oranına ulaşmış, oylarını 14 Mayıs'a göre yüzde 100 artırmış ve Türkiye'nin 3. partisi olmuştur.

  • Bu sonuçlara göre YRP, 31 Mart seçimlerinin galibi ve yıldızı konumdadır.

  • Şanlıurfa büyükşehir belediyesini, Yozgat belediyesini kazanmış durumdayız. 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmış bulunuyoruz.

gfdhdh

  • Bize karşı yapılan tüm iftiralara aziz milletimiz sandıkta cevap vermiştir. Halkımız, yolunu kaybetmiş vefasızlara en güzel cevabı vermiştir.

"BU SONUÇ MİLLİ GÖRÜŞÜN AYAK SESLERİDİR"

  • Gazeteci trolleri, milletimiz sandığa gömmüşlerdir. Partimiz seçim sonuçlarını tamamıyla etkilemiştir. Bu sonuç Milli görüşün sadece ayak sesleridir.

  • Yeniden Refah Partisi seçimin tartışmasız kazananıdır. Hepinizi bağrıma basıyorum.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim açıklaması gündem oldu!Seçim açıklaması gündem oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerle ilgili ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerle ilgili ilk açıklama
CHP o ilde kıl payı kazandı! AK Parti itiraz ettiCHP o ilde kıl payı kazandı! AK Parti itiraz etti
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

AK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilk

AK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilk

'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı!

'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı!

Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!

Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!

Tepkilere maruz kalmıştı! Bir kez daha seçim sonuçlarını bildi

Tepkilere maruz kalmıştı! Bir kez daha seçim sonuçlarını bildi

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.