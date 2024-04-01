'Milli Görüş'ün ayak sesleridir...' Fatih Erbakan "Türkiye'nin 3. partisi olduk" dedi, 2028 için 'iktidar' hedefini ortaya koydu

31 Mart seçim sonuçları sonrası kameraların karşına geçen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, açıklamalarda bulundu. Kameraların karşısına geçen Erbakan, partisinin seçimin yıldızı olduğunu söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Yozgat Belediyesi'ni kazandıkların belirten Erbakan, Türkiye'nin 3. partisi konumuna geldiklerini söyledi. Erbakan'ın "Bu sonuç Milli görüşün sadece ayak sesleridir." sözleri dikkat çekti.

YRP lideri Erbakan'ın açıklamaları şöyle;

-Seçim sürecinde canla başla mücadele eden tüm dava erlerini, adaylarımızı selamlıyorum. Gecemiz hayırlı olsun inşallah.

Yeniden Refah Parti'miz yüzde 6 oy oranına ulaşmış, oylarını 14 Mayıs'a göre yüzde 100 artırmış ve Türkiye'nin 3. partisi olmuştur.

Bu sonuçlara göre YRP, 31 Mart seçimlerinin galibi ve yıldızı konumdadır.

Şanlıurfa büyükşehir belediyesini, Yozgat belediyesini kazanmış durumdayız. 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmış bulunuyoruz.

Bize karşı yapılan tüm iftiralara aziz milletimiz sandıkta cevap vermiştir. Halkımız, yolunu kaybetmiş vefasızlara en güzel cevabı vermiştir.

"BU SONUÇ MİLLİ GÖRÜŞÜN AYAK SESLERİDİR"

Gazeteci trolleri, milletimiz sandığa gömmüşlerdir. Partimiz seçim sonuçlarını tamamıyla etkilemiştir. Bu sonuç Milli görüşün sadece ayak sesleridir.

Yeniden Refah Partisi seçimin tartışmasız kazananıdır. Hepinizi bağrıma basıyorum.







