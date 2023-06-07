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Fatih Portakal'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu, Eren Erdem ve CHP çıkışı: Günaydın, şimdi mi aklınıza geldi

07.06.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Eren Erdem'in "Bugünden itibaren Babala TV'de izlediğiniz, olgunluğuyla seçim kampanyası boyunca sizleri kendisine hayran eden Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreceksiniz" sözlerine Fatih Portakal'dan tepki geldi. Erdem'e seslenen Portakal, "Günaydın, şimdi mi aklınıza geldi. Sevgili Eren sen mi yazdın bunları sen mi kurdun bu cümleleri. 80 yaşına gelen birisinin arkasından mı gidecek bu millet" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu, Eren Erdem ve CHP çıkışı: Günaydın, şimdi mi aklınıza geldi

Seçim sonuçlarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK'daki toplu istifanın ardından yeni üyeler göreve başlamıştı. Eren Erdem de CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmuştu. Erdem bugün düzenlediği basın toplantısında partideki yeni döneme ilişkin açıklamalar yaptı. Eren Erdem "Bugünden itibaren sosyal medyada Babala TV'de izlediğiniz, hiçbir sorudan, eleştiriden asla kaçmayan, olgunluğuyla seçim kampanyası boyunca sizleri kendisine hayran eden Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreceksiniz. Çok sevdiğiniz gerçek Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisine güvenin" ifadelerini kullandı.

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"GÜNAYDIN ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ"

Gazeteci Fatih Portakal ise Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nde Erdem'in bu sözlerine tepki gösterdi. Portakal, "Günaydın, şimdi mi aklınıza geldi sevgili Eren. Seçime hazırlanılmış koca seçim gelmiş, 'Değişim' denilmiş, 'Alacağız' denilmiş, seçim kaybedilmiş. Şimdi 5 yıl sonraya işaret ediyor, randevu istiyor. 'Bundan sonra öyle değil böyle Kılıçdaroğlu göreceğiz' diyor. Sevgili Eren sen mi yazdın bunları sen mi kurdun bu cümleleri. Eğer sen kurduysan bu cümleleri kim gider bu cümlelerin arkasından. 80 yaşına gelen birisinin arkasından mı gidecek bu millet, seçimi de kaybetmiş. Valla helal olsun size." şeklinde konuştu.

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"İNATLA GÖREVDE KALARAK YOK EDİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na da görevi devretmesi çağrısı yapan Portakal "Kemal Bey siz etrafınızı dinlemeyin. Genç isimlere, sizden sonra başarabilecek isimlere teslim edin. Torunlarınız var onlarla vakit geçirin. Hobi yaratın kendinize. Sevdiklerinize ayırın zamanı. CHP'nin de kendine gelmesi lazım. Kılıçdaroğlu'ndan geriye sevgi dili kalmıştı. Ama onu da inatla görevde kalarak yok ediyor." dedi.

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fatih portakal Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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