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Canlı yayında çok sert 'CHP' çıkışı: Fatih Portakal 'Başka aday mı vardı' diyerek tepki gösterdi! "Milleti uyutmayın Allah aşkına"

07.06.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de seçim sonuçlarının yankıları sürüyor. CHP'de Ekrem İmamoğlu "değişim" rüzgarının sinyalini verirken Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık koltuğunda kalmaya devam etti. Parti içinden yapılan açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun oy oranının bir başarı olduğu yönünde mesajlar gelirken gazeteci Fatih Portakal, Faik Öztrak'ın "2 seçmenden biri oyunu Kılıçdaroğlu'na verdi" açıklamasına "Milleti uyutmayın Allah aşkına!" deyip tepki gösterdi.

Canlı yayında çok sert 'CHP' çıkışı: Fatih Portakal 'Başka aday mı vardı' diyerek tepki gösterdi! "Milleti uyutmayın Allah aşkına"

CHP önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler öncesi kongreler sürecini ve yerel seçim hazırlıklarının başladığını dün itibarıyla ilan etti. 2023 seçimleri sonrası büyük oranda değişen MYK'nın ilk toplantısı dün Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Alınan kararları toplantının ardından duyuran CHP Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HER 2 SEÇMENDEN BİRİ OYUNU KILIÇDAROĞLU'NA VERDİ"

Yeni MYK ile ilk toplantının ardından kameralar karşısına geçen Faik Öztrak seçim sonuçlarını şu sözlerle değerlendirmişti:

"Hükümet, devletin tüm imkanlarını ve gücünü bu seçimleri kazanmak için pervasızca kullandı. Böyle bir kampanya sürecinde başta cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok çalıştık. Her 2 seçmenden biri oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi, 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımızın oyunu aldık. Ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama yılgınlığa, umutsuzluğa kapılmadan bize oy veren 25,5 milyon yurttaşımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkacağız."

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"ZATEN 2 ADAY VARDI"

Öztrak'ın "Her 2 seçmenden biri oyunu Kemal Kılılçdaroğlu'na verdi" sözleri Fatih Portakal'ın gündemindeydi. Öztrak'ın cümlesini hatırlatan Sözcü TV Ana Haber sunucusu Portakal, "5 tane mi aday vardı Faik bey? 2 tane aday vardı zaten, ya ona verecektik ya da ona. Erdoğan'a vermeyeceğimize göre ona verecektik. Yani üç beş tane aday yoktu" dedi.

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"O KADAR UMUTSUZ VAKASINIZ Kİ..."

CHP'ye yönelik eleştirilerini ise Portakl "Milleti uyutmayın Allah aşkına! Başarısızsınız be arkadaş. Hala da umut olmaya çalışıyorsunuz. O kadar umutsuz vakasınız ki sözünüzün bile heyecanı kalmamış" sözleriyle dile getirdi.

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