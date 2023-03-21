HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Dilin kemiği yok' diyerek açıkladı: 'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Dilin kemiği yok' diyerek açıkladı: 'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz

21.03.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adaylığı için dün YSK'ya başvuruda bulunan Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek'ten peş peşe iddialı açıklamalar geldi. Seçimlerin ikinci tura kalacağını söyleyen liderler oy oranlarını da açıkladı. Söz konusu iddialı açıklamalara en dikkat çeken yorum ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Portakal "Hem Muharrem beyi hem Sinan beyi hem de Doğu beyi dinlediğinizde 'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz" yorumunda bulundu.

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Dilin kemiği yok' diyerek açıkladı: 'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz

Seçimlere 54 gün kala YSK seçim takvimi ilerlemeye devam ederken parti ve adayların çalışmaları da hız kazandı. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya başvuru süresi dün sona erdi. Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek'in de aralarında olduğu 7 isim adaylık başvurusu yaptı.

LİDERLERDEN İKİNCİ TUR İDDİASI

YSK önünde açıklamada bulunan hemen hemen her liderden ikinci tur iddiası geldi.

İNCE: YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE BİR OYLA CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİM

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu seçimi alacağız" diye konuştu. Bugünkü oy oranlarının yüzde 19-20 olduğunu açıklayan İnce, seçimin 2. tura kalacağı iddiasını dile getirdi ve "Göreceksiniz bu kampanyayla oyumuz yüzde 30'un üzerine çıkacak seçim ikinci tura kalacak. Yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim" dedi.

mu

OĞAN: İKİNCİ TURDA SEÇİMİ ALACAĞIZ

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise "Biz seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bizim bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

sı

PERİNÇEK: SEÇİMİ BİZ KAZANACAĞIZ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de "Doğu Perinçek ikinci tura kalacak ve ikinci turda bu seçimi biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

do

ERBAKAN: SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA...

Cumhur İttifakı'ndan gelen teklifi geri çeviren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada "Seçim ikinci tura kalırsa eğer, teşkilatlarımızla konuşup ona göre adım atarız" dedi.

er

FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Liderlerden gelen iddialı açıklamalar dikkat çekerken Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan çok konuşulan bir yorum geldi.

dsadad

Liderlerin açıkladığı iddialı oy oranlarına dikkat çeken Portakal "Hem Muharrem beyi hem Sinan beyi hem de Doğu beyi dinlediğinizde 'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz" yorumunda bulundu.

Portakal'ın açıklamaları şöyle;

'DİLİN KEMİĞİ YOK'

"Bazı isimler YSK'ya cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı. Bu isimler arasında Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek var. Bu üç isim de 100 bin imzayı bulmak zorunda. Buraya 'Dilin kemiği yok' diye söz koydum. Çünkü hem Muharrem beyi hem Sinan beyi hem de Doğu beyi dinlediğinizde 'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz. O yüzden ben de diyorum ki 'dilin kemiği yok'"

İlginizi Çekebilir

Bak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririm

Bak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririm

 Görüşme iddiası gündem olmuştu! İlk açıklama geldi

Görüşme iddiası gündem olmuştu! İlk açıklama geldi

 'Oy oranı sürpriz oldu, ben şaşırdım...'

'Oy oranı sürpriz oldu, ben şaşırdım...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddiası gündem oldu! Peş peşe açıklamalarİddiası gündem oldu! Peş peşe açıklamalar
Bak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririmBak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririm
Seçim iddiası çok konuşulacak! "AK Parti'nin ve CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor"Seçim iddiası çok konuşulacak! "AK Parti'nin ve CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor"
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal seçim Doğu Perinçek Muharrem İnce Sinan Oğan

En Çok Okunan Haberler

Babacan'dan Togg açıklamaları: Başarı ortaya çıktı, yerli otomobil denmesine...

Babacan'dan Togg açıklamaları: Başarı ortaya çıktı, yerli otomobil denmesine...

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren yarışmacı sakallı imajıyla dikkat çekti

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.