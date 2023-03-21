Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Dilin kemiği yok' diyerek açıkladı: 'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz

Seçimlere 54 gün kala YSK seçim takvimi ilerlemeye devam ederken parti ve adayların çalışmaları da hız kazandı. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya başvuru süresi dün sona erdi. Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek'in de aralarında olduğu 7 isim adaylık başvurusu yaptı.

LİDERLERDEN İKİNCİ TUR İDDİASI

YSK önünde açıklamada bulunan hemen hemen her liderden ikinci tur iddiası geldi.

İNCE: YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE BİR OYLA CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİM

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu seçimi alacağız" diye konuştu. Bugünkü oy oranlarının yüzde 19-20 olduğunu açıklayan İnce, seçimin 2. tura kalacağı iddiasını dile getirdi ve "Göreceksiniz bu kampanyayla oyumuz yüzde 30'un üzerine çıkacak seçim ikinci tura kalacak. Yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim" dedi.

OĞAN: İKİNCİ TURDA SEÇİMİ ALACAĞIZ

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise "Biz seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bizim bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

PERİNÇEK: SEÇİMİ BİZ KAZANACAĞIZ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de "Doğu Perinçek ikinci tura kalacak ve ikinci turda bu seçimi biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN: SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA...

Cumhur İttifakı'ndan gelen teklifi geri çeviren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada "Seçim ikinci tura kalırsa eğer, teşkilatlarımızla konuşup ona göre adım atarız" dedi.

FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Liderlerden gelen iddialı açıklamalar dikkat çekerken Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan çok konuşulan bir yorum geldi.

Liderlerin açıkladığı iddialı oy oranlarına dikkat çeken Portakal "Hem Muharrem beyi hem Sinan beyi hem de Doğu beyi dinlediğinizde 'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz" yorumunda bulundu.

Portakal'ın açıklamaları şöyle;

'DİLİN KEMİĞİ YOK'

"Bazı isimler YSK'ya cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı. Bu isimler arasında Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek var. Bu üç isim de 100 bin imzayı bulmak zorunda. Buraya 'Dilin kemiği yok' diye söz koydum. Çünkü hem Muharrem beyi hem Sinan beyi hem de Doğu beyi dinlediğinizde 'Vay arkadaş bunlar harbiden iktidara geliyor' diyeceksiniz. O yüzden ben de diyorum ki 'dilin kemiği yok'"