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Fatih Portakal'dan MTV ile ilgili açıklama: Kabul edilemez bir durum

07.09.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümetin 6 Şubat depremini gerekçe göstererek ek MTV vergisi getirmesine Fatih Portakal tepki gösterdi. Portakal, yaptığı paylaşımda, 'Ek MTV’yi ödemiyorum. Çünkü kabul edilemez bir durum.' diye konuştu.

Fatih Portakal'dan MTV ile ilgili açıklama: Kabul edilemez bir durum

Hükümetin 6 Şubat depremini gerekçe göstererek ek MTV vergisi getirmesiyle ilgili tartışmalar giderek büyüyor. Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksiti için ödeme süresi ise dün sona erdi.

FATİH PORTAKAL: "EK MTV'Yİ ÖDEMEYECEĞİM"

MTV'nin ödemesine tepki gösteren Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden aldığı kararı duyurdu.

Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ek Mtv’yi ödemiyorum. Çünkü kabul edilemez bir durum. Bir vergi 2 defa ödenmez. Pardon, salak değilim. Koyanlar da kendileri, yanlış olduğunu düşünenler de kendileri. Nasıl yönetiyor bu arkadaşlar bu ülkeyi? Her halde konuşmuyorlar.”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar aldığı karara destek verirken bazı kullanıcılar da Portakal'ı eleştirdi.


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