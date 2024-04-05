Fatih Portakal, 'kulağıma şöyle bir şey geldi' diyerek paylaştı, bir anda gündem oldu! İşte İmamoğlu yerine düşünülen 3 isim

Seçim geldi geçti ancak gündem hala değişmedi. Yerel seçimlerin ardından birçok gelişme peş peşe yaşanıyor. Özellikle bu hafta itiraz edilmeyen il ve ilçelerde önemli devir teslim törenleri yapıldı. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en çok konuşulan kent yine İstanbul oldu. CHP, Türkiye'de gösterdiği başarıyı İstanbul'da da gösterdi. Hem oylarını artırdı hem de ellerindeki belediye sayısını artırdı.

DEDETAŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Bu seçim özelinde en çok merak edilen ve sonucu en çok konuşulan ilçelerden biri de tartışmasız Üsküdar oldu. AK Parti seçime mevcut başkan Hilmi Türkmen'le girerek CHP Sinem Dedetaş'ı aday çıkardı. Ve 31 Mart gecesi oyların yüzde 49,90'ını alana Sinem Dedetaş bir dönemi sona erdirerek Üsküdar'ın yeni belediye başkanı oldu. Rakibi Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37 alarak seçimi kaybetti.

KULİSLERİ SALLAYAN İDDİA

Dün mazbatasını alan çiçeği burnunda başkan Sinem Dedetaş görevine resmen başladı. Dedetaş'ın daha ilk görev gününde çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Kulis bilgisinin sahibi ise Fatih Portakal...

"İMAMOĞLU DA GÜVENİYOR"

Gazeteci Fatih Portakal, Sinem Dedetaş'ın haberini sunduktan sonra, 'Kulağıma şöyle bir şey geldi' diyerek Dedetaş'ın gelecekte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşünüldüğünü belirtti. Portakal ayrıca Dedetaş için 'İmamoğlu'nun güvendiği bürokratlardan' ifadesini de ekledi.

ADI GEÇEN DİĞER BAŞKANLAR

Portakal'a göre yine İBB adaylığı geçen iki isim daha var. Onlar da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan.

Ekrem İmamoğlu da İBB başkanlığından önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevindeydi.





