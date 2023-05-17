Fatih Portakal ‘Sözcü TV'den ayrıldı’ iddiasına yanıt: ‘Fatihlerle beni karıştırmayın!’

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV’den ayrıldığı iddiaları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yayınladığı video ile Habertürk'ten ayrılığını açıklayan Fatih Altaylı ile karıştırıldığını belirtti.

Fox TV'den ayrıldıktan uzun süre sonra Sözcü TV ile ekranlara dönen Fatih Portakal, yayınladığı video ile yaşanan karışıklığa da açıklık getirdi.

Portakal, "Şimdi Taner ile yolculuk yapıyorum. Taner bana 'Abi Sözcü'den ayrılmışsın'" dedi. Ben de 'hadi beni o zaman havalimanına ya da İzmir' götür' dedim. Bu kadar rahatsız ettiğimi bilmiyordum. Ayrıldığımı bilmiyordum. Gidip kanala soracağım. Bu akşam 19.00'da karşınızda olurum diye düşünüyorum. Fatihlerle beni karıştırmayın. Ah bu sosyal medya yok mu" ifadelerini kullandı.