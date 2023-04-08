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Fatih Portakal 'unutamadığım an' diyerek duyurdu! Canlı yayında AK Partili vekili taklit etti, gündem oldu

08.04.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanırken TBMM'de 27'inci dönem dün sona erdi. Sözcü TV'de ana haberi sunan Fatih Portakal, son dönemde TBMM'deki unutulmaz anları paylaştı. Portakal'ın Meclis'te çıkan kavga sırasında AK Parti milletvekili Alpay Özalan'ın haline ilişkin canlı yayında yaptığı taklit gündem oldu.

Fatih Portakal 'unutamadığım an' diyerek duyurdu! Canlı yayında AK Partili vekili taklit etti, gündem oldu

Türkiye, adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri yeniden seçilecek. Partiler ve ittifakların seçimlere yönelik hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylarının belli olması sonrasında gözler milletvekili aday listelerine çevrildi. 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi gereken aday listesini ilk olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP açıklamıştı.

CANLI YAYINDA ALPAY ÖZALAN TAKLİDİ

Ayrıca, dün TBMM'de 27'inci Dönem sona erdi. TBMM, 14 Mayıs seçimlerinin YSK tarafından kesin olarak açıklanmasından 3 gün sonra açılacak. Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, son dönemde Meclis'te unutulmaz anları paylaştı. Portakal'ın AK Parti milletvekili Alpay Özalan'ın Meclis'teki bir kavga sırasındaki haline ilişkin canlı yayında yaptığı taklidi gündem oldu.

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Portakal yaptığı açıklamada "Benim unutamadığım ise Alpay Özalan'ın kavga sırasında kaba kuvvetini gösterip hınçla, öfkeyle baktığı o andı. İnsan çirkinleşiyor aslında öyle baktığı zaman. Özalan yakışıklı, hoş bir adam ama o öfke insanın suratına yapıştığında dünyanın en çirkin insanı olabiliyorsunuz " dedi.

ÖZALAN'IN YUMRUĞU OLAY OLMUŞTU

TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sözleri sonrası arbede yaşanmış ve Özalan'ın CHP’li milletvekillerine yumruk savurması olay olmuştu.

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