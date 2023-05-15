FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2023: İSTANBUL 2. BÖLGE FATİH Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları oy oranları

Fatih seçim sonuçları ve oy oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri açılan sandık sayısı doğrultusunda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları merak konusu oldu. Peki, İstanbul'un Fatih ilçesinde seçim sonuçlarında son durum arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Mynet.com Fatih seçim sonuçları canlı takip ekranı...

FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2023

İstanbul Fatih seçim sonuçları, Mynet.com'da yer alan 'seçim 2023 özel' sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor.

İstanbul Fatih seçim sonuçlarına Mynet.com'dan ulaşabilirsiniz.

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