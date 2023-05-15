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  4. FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2023: İSTANBUL 2. BÖLGE FATİH Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları oy oranları

FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2023: İSTANBUL 2. BÖLGE FATİH Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları oy oranları

15.05.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih seçim sonuçları 2023 oy oranları merak ediliyor. Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Seçim sonuçları heyecanla beklenirken İstanbul'un ilçelerinde oy oranları ve dağılımları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, İstanbul Fatih seçim sonuçları nasıl? İşte 14 Mayıs İstanbul Fatih Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ile ilgili detaylar...

FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2023: İSTANBUL 2. BÖLGE FATİH Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları oy oranları

Fatih seçim sonuçları ve oy oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri açılan sandık sayısı doğrultusunda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları merak konusu oldu. Peki, İstanbul'un Fatih ilçesinde seçim sonuçlarında son durum arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Mynet.com Fatih seçim sonuçları canlı takip ekranı...

FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2023

İstanbul Fatih seçim sonuçları, Mynet.com'da yer alan 'seçim 2023 özel' sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor.

İstanbul Fatih seçim sonuçlarına Mynet.com'dan ulaşabilirsiniz.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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