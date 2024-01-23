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  4. Fatih'te korkunç cinayet! 2 Özbek kadını defalarca bıçakladı

Fatih'te korkunç cinayet! 2 Özbek kadını defalarca bıçakladı

23.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Fatih'te bir dairede yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken, yaralanan diğer kadının tedavisi devam ediyor. Şüpheli ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...

Fatih'te korkunç cinayet! 2 Özbek kadını defalarca bıçakladı

Kan donduran olay, pazar günü sabah saatlerinde, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline geçen bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Kurbonova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kadının tedavisi devam ediyor.

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Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayın yaşandığı daire ise savcılık emriyle mühürlendi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Fatih bıçaklı saldırı
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