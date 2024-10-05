Fatih'teki cani neşesini, gülen gözlerini elinden aldı! İkbal Uzener’in görüntüleri ortaya çıktı

Fatih'te yarım saat arayla dün işlenen iki kadın cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Semih Çelik isimli aynı yaştaki İkbal Uzener ve Ayşenur Halil’i öldürmüş ve surlardan atlayarak intihar etmişti.

ANNESİNİN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Olay yerinde kızının başından ayrılmış vücudunu gören İkbal Uzener’in annesinin feryatları yürek dağlamıştı.

İKBAL UZUNER'İN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vahşi bir cinayete kurban giderek Türkiye'yi ağlatan İkbal Uzener’in görüntüleri ortaya çıktı.

NEŞEYLE DANS EDİYORDU...

Bir arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan video görüntüsünde İkbal Uzuner’in neşe içinde dans ettiği anlar yer alıyor.