Fatih'teki cani neşesini, gülen gözlerini elinden aldı! İkbal Uzener’in görüntüleri ortaya çıktı

Fatih'te yarım saat arayla dün işlenen iki kadın cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Semih Çelik isimli aynı yaştaki İkbal Uzener ve Ayşenur Halil’i öldürmüş ve surlardan atlayarak intihar etmişti.
Olay yerinde kızının başından ayrılmış vücudunu gören İkbal Uzener’in annesinin feryatları yürek dağlamıştı.
Vahşi bir cinayete kurban giderek Türkiye'yi ağlatan İkbal Uzener’in görüntüleri ortaya çıktı.
Bir arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan video görüntüsünde İkbal Uzuner’in neşe içinde dans ettiği anlar yer alıyor.